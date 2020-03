Infomania: waarom we continu op zoek zijn naar meer informatie

Scrollen, refresh, scrollen, on repeat. Het maakt niet uit waar we zijn, een groot gedeelte van de dag spenderen we aan het consumeren van informatie. Herken jij jezelf hierin? Dan lijdt je waarschijnlijk aan een heuse informatieverslaving. Of je nou fanatiek het nieuws volgt, Youtube video’s kijkt of je social media om de haverklap checkt: je bent er dol op. Maar waarom hunkeren we vandaag de dag zo ontzettend naar nieuwe informatie?

Als je wekker is gegaan en je uit je bed rolt, is het eerste wat je doet meestal je telefoon checken. Je mailbox, Whatsapp, Facebookpagina en Instagram: je moet overal even doorheen scrollen. Want wat als je iets gemist hebt? Dan vergaat de wereld. Toch?

Informatieverslaving

Een informatieverslaving is kort gezegd de dwangmatige behoefte om nieuws en informatie te consumeren, meestal via je telefoon of laptop. Hoe moe we ook zijn, we blijven alle informatiekanalen continu refreshen. Is het zinvol? Totaal niet. We onthouden namelijk lang niet alles wat we lezen of zien. Bovendien zorgt de overdosis aan informatie voor symptomen als traag denken en een verminderd creatief vermogen.

De oorzaak

De oorzaak van een informatieverslaving ligt in een speciale theorie: het Maslow’s hierarchy of needs-model. In deze theorie worden vijf universele behoeften van de mens beschreven. Onze internetverslaving komt voort uit twee van deze behoeften, de behoefte aan samenhorigheid en de behoefte aan zelfactualisatie. Mensen hunkeren naar sociale contacten en kunnen vaak maar moeilijk alleen zijn. Daarom kunnen we maar moeilijk afstand doen van social media. De behoefte aan zelfactualisatie kan worden vervuld doordat het internet een ongelimiteerde hoeveelheid aan informatie bevat. Het blijft maar doorgaan.

Focus

Natuurlijk brengt het internet ons veel goede dingen, want het brengt ons in contact met de buitenwereld. Maar zoveel informatie kan soms ook een negatief effect hebben op ons dagelijks functioneren. We kunnen ons maar moeilijk op andere dingen concentreren als we telkens direct willen reageren op berichten dit binnenkomen. En dat ‘even snel een berichtje terugsturen’ loopt al snel over een doorkliksessie naar de Facebook-pagina van de nieuwe vriendin van de broer van je oud-klasgenoot. Ehm, what just happened?

Gewoontes

Uit gegevens van Business Insider blijkt dat we gemiddeld 95 keer per dag onze telefoon ontgrendelen. Dat wat komt neer op eens in de 10 minuten. Een goede reden? Die hebben we eigenlijk niet. Het is een gewoonte die er langzaam in is geslopen. Tijd dus om die telefoon eens aan de kant te gooien en een hobby te zoeken.

