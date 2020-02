Ingewikkeld: kijkers opnieuw teleurgesteld in ‘Wie is de Mol?’

Dat de opdrachten in WIDM nu eenmaal niet super simpel zijn, is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar dit jaar lijkt het wel of ze expres zó ingewikkeld zijn gemaakt, dat niet alleen de kandidaten, maar ook de deelnemers thuis er geen snars van snappen.

De opdracht met de wagentjes is daar weer een mooi voorbeeld van. Want wat was nu exact de bedoeling, behalve lekker door elkaar schreeuwen? Wij snappen dan ook wel dat Leonie op een gegeven moment maar de auto’s zelf is gaan tellen. Hier was toch geen touw aan vast te knopen.

Hoe ik mij voelde bij ieder examen op de middelbare school! #widm pic.twitter.com/rdCyCGmuuY — Bas Tietema (@BasTietema) February 22, 2020

Wanneer je als enige nuchter bent tijdens carnaval. #widm #wieisdemol pic.twitter.com/e5gYaoEOxo — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 22, 2020

Het kan aan mij liggen hoor.. Maar de opdrachten dit seizoen? I don’t get it…. #widm pic.twitter.com/XaIQXPn4EW — Sanne (@SannePloeg) February 22, 2020

Ingewikkeld WIDM

Vervolgens was er gelukkig een opdracht die wel lekker simpel was én een goede kans om de Mol te ‘ontmaskeren’. De kandidaten mochten weer ouderwets lasergamen en dat zorgt voor heerlijke beelden. Nathan lijkt rechtstreeks weg te zijn gelopen uit New Kids Nitro en ook de overige deelnemers verliezen zichzelf volledig in deze proef.

De mol Nathan heeft als enige een ander vest aan. Nr 3… de anderen dragen nr 4. Zn molronde vest natuurlijk.. daarnaast werd er op hem amper geschoten zoals op de rest #widm pic.twitter.com/y6lm6szwse — ☘️Fennn81☘️ (@Fennn81) February 23, 2020

Miljuschka kan toch gewoon zó bij Flikken Maastricht aan de gang…?! 😜#widm pic.twitter.com/0ZB1H54BcP — Daan (@Daan_Danado) February 22, 2020

Wanneer je per ongeluk drama hebt gemaakt en je wil checken of het alweer veilig is om je tijdlijn te openen #widm pic.twitter.com/s1LMB4DRHe — Emma – ✨🧞‍♂️ (@hetisemma) February 23, 2020

Say cheese

Vervolgens moeten de kandidaten foto’s maken in een authentieke Chinese stad. Rik noemt alle verschillende combinaties maar één keer op en ja, hoe moet je dat ooit gaan onthouden? Het resultaat: Miljuschka ontvoert tijdelijk baby’s, Buddy probeert maar in het Nederlands de bevolking op het kiekje te krijgen en er komt weer weinig geld in de pot.

Hahahahaha die vent in het blauw daar achter, doet ook lekker serieus mee!#widm pic.twitter.com/YXf870ZIGt — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 22, 2020

Ik voel me bij die proef uitleggen ALTIJD een Leonie… 🙄#widm pic.twitter.com/q4omJBv3Pr — Daan (@Daan_Danado) February 22, 2020

Als ik al een páár dagen zit te wachten en PostNL eíndelijk mijn pakketje komt brengen! 🎉 #widm pic.twitter.com/sCnKlPg69N — Daan (@Daan_Danado) February 22, 2020

Groene kaarten

Kijkers valt ook iets geks op bij de executie. Want krijgt Nathan nu in plaats van ook een rode kaart, enkel twee groene kaarten om uit te kiezen? Het is op z’n minst bijzonder te noemen én ook nog eens goed in beeld gebracht. Daarnaast vinden fans het jammer dat er wéér niemand het spel moet verlaten. Maakt de zoektocht naar de Mol toch net iets moeilijker, maar hee, kunnen we wel wat langer genieten van ons favoriete programma.

Nathan krijgt hier toch echt wel 2 groene kaarten…terwijl de rode echt helemaal rood is #widm pic.twitter.com/EAU4w1VY5c — M@R10 (@martienvanhout) February 22, 2020

Ik zal wel een zeikerd zijn, maar ik vind het jammer dat iedereen door is. Het is beter voor het zoeken naar de mol als je iedere week iemand kunt wegstrepen. #widm #wieisdemol pic.twitter.com/FSlYPDDDxj — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 22, 2020

Ze mogen wel kappen met die afleveringen waarbij niemand vertrekt. Dat grapje is inmiddels niet meer leuk #widm — Lisa (@LNevesGoncalves) February 22, 2020

