Plastisch chirurg geschrokken van ingrepen Sarah van Soelen: ‘Ik vind het niet mooi’

De 25-jarige Sarah van Soelen is de nieuwe liefde van André Hazes (27). De zanger noemt de influencer niet voor niks ‘zijn grote steun’. De blondine is zelf veel bezig met haar uiterlijk en dat is te zien. Alleen zijn de meningen over haar looks verdeeld.

Plastische chirurgie Sarah van Soelen

Het is geen geheim dat Sarah van Soelen weleens een bezoekje heeft gebracht aan de plastisch chirurg. Op foto’s van vroeger en nu is duidelijk te zien dat de influencer het een en ander aan zichzelf heeft laten sleutelen.

‘Ik schrik ervan’

Cosmetisch arts Robert Schoemacher schuift aan in de Shownieuws-podcast om te praten over plastische chirurgie bij jonge sterren, waar al snel Sarah’s naam valt. Presentator Bart Ettekoven vraagt of hij kiekjes van André’s nieuwe liefde heeft gezien. ‘Ja, ik heb inderdaad foto’s van een tijdje geleden gezien en foto’s van nu’, antwoordt hij. ‘En dan schrik toch wel even.’

Extreem Amerikaanse toestanden

De cosmetisch arts ziet op foto’s van Sarah’s gezicht dat er wel erg veel fillers zijn gebruikt. In haar lippen bijvoorbeeld, al vindt hij dat niet het extreemst. ‘Veel jonge vrouwen laten dat tegenwoordig doe, dus daar kijk ik ook niet zo van op en vind ik er ook niet extreem uitzien.’ Dokter Schoemacher schrikt vooral van een ander deel van haar gezicht. ‘Wat ik wel extreem vind, zijn haar jukbeenderen. Daar zijn behoorlijk wat fillers in gegaan en dat vind ik op extreem Amerikaanse toestanden gaan lijken.’

Niet mooi

Bart vraagt of hij het vooral zo extreem vindt vanwege haar jonge leeftijd van 25 jaar. ‘Ongeacht de leeftijd vind ik het niet mooi, als het zoveel is’, verklaart dokter Schoemacher. ‘Ik snap ook die artsen niet die het erin spuiten. Dat zou ik nooit gedaan hebben.’

View this post on Instagram A post shared by 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 (@sarahvansoelen)

View this post on Instagram A post shared by 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 (@sarahvansoelen)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders