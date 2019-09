Inside Out: boek met schrikbarende onthullingen van Demi Moore zorgt voor veel ophef

Er waait momenteel een golf van onrust door de heuvels van Hollywood, want: Demi Moore heeft haar ‘memoir’ gepubliceerd. In Inside Out doet de 56-jarige actrice een boekje open over haar leven, waarmee veel andere beroemdheden in verlegenheid worden gebracht. Ook Demi’s moeder krijgt er van langs: zij zou haar dochter voor 500 dollar hebben laten verkrachten.

Op haar vijftiende zou Demi in haar huis verkracht zijn door een man die haar moeder 500 dollar betaalde om naar boven te mogen gaan. Ze schrijft: ‘Het was verkrachting. En een verwoestend verraad, onthuld door de wrede vraag van de man: ‘hoe voelt het om door je moeder verkocht te worden als een hoer?’

Toch zou er geen sprake zijn geweest van een ‘eenvoudige transactie’ waarbij de man haar moeder het geld overhandigde en naar boven liep. Aan Diane Sawyer van Good Morning America vertelt Demi: ‘In mijn diepste hart, nee, ik denk niet dat het zo is gegaan… Maar mijn moeder gaf hem de toegang en bracht me in gevaar.’

Volgens Demi was haar moeder Virginia een alcoholist en werd ze als tiener meegenomen naar café’s om mannen te versieren. Ook zou Demi op twaalfjarige leeftijd haar moeder hebben gered van een zelfmoordpoging. ‘Ik herinner me dat ik mijn vingers, de kleine vingers van een kind, gebruikte om de pillen die mijn moeder had geprobeerd te slikken, uit haar mond te krijgen.’

Ashton Kutcher

Ook Demi’s ex Ashton Kutcher komt aan bod in het boek. De twee trouwden in 2005 en maakten zes jaar later bekend uit elkaar te gaan. Volgens de actrice moest ze er via showbizzrubrieken op internet achter komen dat Ashton haar bedroog, en drong hij tijdens hun relatie aan op trio’s. Ook zou haar alcoholprobleem tijdens het huwelijk zijn opgelaaid, omdat Ashton het leuker vond als zijn vrouw een drankje met hem kon drinken.

Ashton Kutcher – die sinds 2015 is getrouwd met Mila Kunis – had bijna gereageerd op de ontboezemingen van zijn ex, maar de acteur heeft besloten zich in te houden. Dat liet hij dan wel weer weten op Twitter.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️ — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019

‘Ik stond op het punt een hele valse tweet te sturen,’aldus Ashton. ‘Toen zag ik mijn zoon, mijn dochter en mijn vrouw en heb ik ‘m verwijderd.’ Hij voegde daar later nog een quote van zijn vader Larry aan toe: ‘Het leven is goed.’

Jon Cryer

Ook die andere Two And A Half Men-acteur, Jon Cryer, komt voorbij in Inside Out. Demi schrijft dat ze hem in de jaren tachtig heeft ontmaagd, maar dat ze nogal ongevoelig met hem omging. ‘Het had een belangrijk en mooi moment voor hem kunnen zijn geweest, en ik heb dat gestolen.’

Volgens Cryer klopt dit niet, hij grapt op Twitter: ‘Het goede hieraan is dat ze zich er niet meer slecht over hoeft te voelen. Gezien mijn vaardigheden en de stomverbaasde blik op mijn gezicht destijds was haar aanname gerechtvaardigd, maar ik ben mijn maagdelijkheid al op de middelbare school verloren.’

Als kers op de taart reageerde ook Monica Lewinsky op Demi’s opmerkingen over Ashton: ‘Mijn conceptenmap staat vol met zulke berichten!’

Kortom, onrust in Hollywood!

Bron: ANP | Beeld: Getty Images