Say what?! Instagram-account ‘Feminist’ wordt gerund door twee zakenmannen

Het populaire Instagram-account Feminst heeft welgeteld 6.5 miljoen (!) volgers en deelt geweldige foto’s over feminisme en vrouwenrechten. Ondergetekende is groot fan. Het account blijkt echter geen wereldverbeterende insteek, maar géld als drijfveer te hebben. Het wordt namelijk gerund door twee zakenmannen.

En nee, die hebben geen nobel doel voor ogen, maar wél dollartekens in hun ogen staan.

Problematisch account

Onze ogen werden geopend door een ander account, Blindsided, dat het schokkende nieuws naar buiten bracht. In een serie foto’s verklaart het account waarom Feminist zo problematisch is. ‘Het populaire feministisch account is niet meer dan liberaal ‘activisme’. Feminist is het tegenovergestelde van waar het feminisme voor pleit en de pijn en het trauma van minderheden wordt met dit account juist benadrukt.’

Geld als drijfveer

‘Het account wordt namelijk gerund door twee zakenmannen, met als doel veel volgers verzamelen in een kort tijdsbestek. Met deze volgers willen ze maar een ding, en dat is snel veel geld verdienen en aandacht vestigen op hun kledinglijn’, leert het account ons. Maar dat is niet alles, want de meeste foto’s en captions die de mannen gebruiken op het account zijn van ánderen. En je raadt het al, deze creators krijgen niets of nauwelijks iets voor het reposten van hun werk.

Feminisme? Niet dus

Dat deze mannen feminisme als insteek hebben, heeft dus niets te maken met het onderwerp zelf. Maar meer met het feit dat dit onderwerp steeds populairder wordt, wat financieel interessant is. ‘Deze zakenmannen willen helemaal geen steentje bijdragen aan feminisme. Het onderwerp kan hun niks schelen. Het enige wat zij belangrijk vinden, is hun merk groter maken en geld verdienen.’ Feminsten? Dat zijn deze mannen dus totaal niet. Integendeel. Ze drukken met deze actie juist precies op de pijnplek.

