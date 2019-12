Wait, what? Instagram verwijdert ‘te grote penis’ van Jason Derulo

Zanger Jason Derulo heeft – letterlijk – een groot probleem. Zijn te grote penis is volgens de criteria van Facebook te groot om te mogen worden getoond op Instagram. Zelfs als hij een onderbroek aan heeft.

Derulo plaatste eerder deze week een veelbesproken foto waarop hij een zwarte boxershort draagt. Met zijn forse formaat – dat door zijn strakke onderbroek duidelijk te zien was – overtreedt hij de regels voor het tonen van naakt of seksueel getinte afbeeldingen op het sociale platform. Dat meldt entertainmentplatform TMZ.

Discriminatie

Hoewel het een probleem is waar sommige mannen misschien juist jaloers op zijn, is Jason niet te spreken over de actie. In een filmpje op TMZ beschuldigt hij het sociale medium van discriminatie: ‘Ik kan er niets aan doen dat ik zo groot geschapen ben.’

Als je in de onderstaande Instagram-post opzij swipet, kun je de betreffende foto zien.

