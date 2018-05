Instagram krijgt een nieuwe functie en wij zijn fan

Elke Instagrammer heeft ‘m wel z’n lijst: de vriend die veel te veel post, maar die je óók weer niet wilt ontvolgen (want: lullig). Het dilemma is nu de wereld uit, want binnenkort kun je muten op Instagram.

Met de nieuwe functie kun je nieuwe posts van een persoon verbergen, zonder dat je hem of haar hoeft te ontvolgen. De foto’s en video’s van deze Instagrammer verschijnen dan dus niet meer in je timeline. Als je naar zijn of haar eigen profiel gaat, kun je alles nog wel gewoon zien. Je kunt de instelling elk moment weer opheffen.

De gebruiker in kwestie zal er niks van merken dat je hem of haar gemutet hebt. Ook krijg je nog steeds een melding als deze persoon je in een foto tagt.

De mute-functie is op dit moment nog niet beschikbaar. De exacte datum waarop deze gelanceerd wordt, is nog onbekend.

