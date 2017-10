Dacht je eindelijk een pro te zijn in Instagram Stories, komt het sociale netwerk alwéér met een nieuwe feature op de proppen. Sinds gister heeft Instagram haar stories een upgrade gegeven door Instagram poll toe te voegen aan het assortiment. Hiermee wordt de app nog interactiever en kun je real time advies krijgen van je vrienden.

Instagram poll

Zoals je weet is de concurrentiestrijd tussen de verschillende social media netwerken moordend. Ze schreeuwen allemaal om je aandacht en willen dat jij zo veel mogelijk van hun app gebruik maakt. Om je nog verslavender te maken aan the gram, is het daarom vrij logisch dat Instagram zoekt naar nieuwe manieren om het gebruik van de app nog leuker te maken. Met de interactieve poll in Instagram Stories kun je nu direct aan je volgers om advies vragen. Zij kunnen stemmen en deze polls krijg jij direct binnen. Volgens een woordvoerder van Instagram is deze poll de eerste stap naar het nieuwe interactie model van Instagram. Nog niet eerder konden gebruikers direct met elkaar communiceren via Instagram Stories buiten de direct messaging via je postvak in. Lang verhaal kort: het wordt dus nog makkelijker om betrokken te zijn bij het Instafamous leven van anderen.

Hoe krijg je een poll?

Maak een video of foto voor Instagram Stories Selecteer de poll sticker bij stickers

Voeg een tekst toe bij de sticker



Hier kun je je dilemma in voeren en heel leuk: je kunt het lettertype illusteren! Je kunt de resultaten direct checken

Nadat iemand gestemd heeft, kun je direct zien welke keuze aan het winnen is. Handig tijdens het shoppen of voor andere grappige dilemma’s. Wat wordt jouw eerste poll?

Bron en beeld: Instagram