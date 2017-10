Dit wist je nog niet over Instagram-polls

Vorige week kon je op Viva.nl al alles lezen over de nieuwste feature van Instagram Stories: de poll. Grote kans dat je deze feauture ook al talloze keren voorbij hebt zien komen, want iedereen is dol enthousiast. Er is echter wel één dingetje: de stem die je uitbrengt is niet anoniem.

Met de interactieve poll in Instagram Stories kun je nu direct aan je volgers om advies vragen. Zij kunnen stemmen en deze polls krijg jij direct binnen. Volgens een woordvoerder van Instagram is deze poll de eerste stap naar het nieuwe interactie model van Instagram. Nog niet eerder konden gebruikers direct met elkaar communiceren via Instagram Stories buiten de direct messaging via je postvak in.

Wanneer je je stem op iemand’s poll uitbrengt, krijg je als volger direct de percentages te zien. Je ziet dus direct hoeveel procent het met je eens is en hoeveel procent voor de andere optie heeft gekozen. Maar de ‘eigenaar’ van de poll kan precies zien wie wat heeft gestemd. Je stem is dus niet anoniem, maar staat overzichtelijk weergegeven. Pas dus op met de snel antwoorden!

Bron: Grazia, beeld: iStock