Stalker of niet: dit betekent de volgorde waarin mensen je Instagram Story bekijken

Het is je misschien wel opgevallen wanneer je een Instagram Story plaatst: er zit altijd een bepaalde volgorde in mensen die ‘m bekijken. Of het nu je tante is of juist een goede vriendin, je kunt eigenlijk altijd wel met 100 procent zekerheid zeggen dat sommige volgers bovenaan in het rijtje staan. Dit is hoe dat komt.

Ja, geef maar toe, je spiekt ook wel stiekem wie jouw Instagram Story bekijkt. Bepaalde icoontjes (oftewel, mensen) staan hierbij bovenaan, terwijl andere volgers ver naar beneden zakken. Hoe zit dat?

Volgorde Instagram Story

Is het omdat diegene je altijd stalkt of merkt Instagram gewoon dat je met deze mensen de meeste interactie hebt? Handig om te weten, zeker als je toch wel benieuwd bent of jouw crush misschien ook wel een oogje op jou heeft. Julian Guthamn, productleider voor Instagram Home, legt uit: ‘De mensen die op die lijst verschijnen, zijn niet de mensen die je het meest stalken, het is eigenlijk gebaseerd op je activiteit en de mensen die het meest dichtbij je staan.’

Nieuwe informatie

Daarmee moet je dus ook rekening houden met een aantal verstorende factoren. ‘Bezoek je hun profiel, like hun feedpost, reageer je op hun feedpost, bekijk je hun verhalen? Check je de lijst meerdere keren? Als je dat doet, probeert het algoritme je een nieuwe groep mensen te laten zien.’ Hoe vaker je dus checkt wie naar je Instagram Story kijkt, hoe vaker je nieuwe informatie zal krijgen.

Stalkers

En ja, eigenlijk geeft het dus gewoon aan wie wíj het meeste stalken en niet andersom. Ja, we weten, geen leuk nieuws, maar it is what it is. Dat die ene leuke persoon dus bovenaan verschijnt van mensen die je Story hebben gezien, wil alleen maar zeggen dat je misschien (iets te) vaak een bezoekje brengt aan zijn of haar profiel. Foutje, bedankt.

Bron: Grazia UK | Beeld: Unsplash