Say no to the gram: waarom je Instagram op vakantie beter kunt negeren

Het thuisfront jaloers maken met prachtige kiekjes op Instagram? Check. Lekker cliché op de foto voor de Eiffeltoren of het Colosseum? Check, check, dubbelcheck. Toch kun je tijdens je vakantie dit social media platform beter aan de kant schuiven.

Dit is geen baanbrekend nieuws, maar een foto posten werkt heel verslavend. Dit omdat bij een nieuwe like dopamine wordt aangemaakt door het gelukshormoon. Het gaat dan ook elke keer voelen als een beloning, waardoor je meer, meer, en nog eens meer wil.

Mentale gezondheid

Maar op lange termijn maakt deze reward je alles behalve gelukkig. Uit een onderzoek onder 1.400 mensen blijkt dan ook dat Instagram een negatief effect heeft op je mentale gezondheid. Je slaapkwaliteit zou eronder lijden, je krijgt er een vertekend lichaamsbeeld door en je kunt last krijgen van FOMO. Laurie Santos, hoogleraar psychologie aan de Amerikaanse universiteit Yale, kan dit alleen maar bevestigen: ‘Er zijn veel data die erop wijzen dat veelvuldig gebruik van sociale media ons depressief en angstig kan maken.’ Ze vervolgt: ‘De mens zit zo in elkaar dat we ons slechter voelen door de successen van iemand anders. Tegelijkertijd voelen we ons niet beter als we iemand op sociale media zien die lelijker is of minder rijk. Toch scrollen we vrijwillig door al die berichten.’

Vieze hotelkamer

Want geef toe: hoe vaak deel je dat je hotelkamer te vies voor woorden is of dat je ziek bent geworden van het eten? Santos verklaart: ‘Het tast onze geest aan, zeker als die informatie ook nog eens bewerkt is om een zo positief mogelijk beeld neer te zetten: niemand plaatst een lelijke bikinifoto op Instagram, niemand beschrijft de minder leuke onderdelen van zijn vakantie.’

Gelukkig offline

Je kunt dan ook zeker wel gelukkig worden van reizen, maar dan zul je toch je telefoon thuis moeten laten. Sociaal psycholoog Ap Dijksterhuis vertelt aan het AD dat zolang we niet opscheppen over onze vakantie tegenover onze volgers en vrienden, het je echt beter kan laten voelen. ‘Een deel van het geluk van ervaringen, en van reizen specifiek, komt doordat ze met de tijd steeds mooier worden in je hoofd.’ Maar wanneer reizen niet langer meer om de ervaring gaat, maar om het delen van de meest perfecte kiekjes, je de kern verliest van waar het nu écht om draait. ‘Mensen gaan op reis, om vervolgens op Instagram zo veel mogelijk foto’s te zetten. Op dat moment wordt het meer een soort materiële uitgave. En dat is jammer, want zo verlies je de kern van waarom reizen nou juist gelukkig maakt’, eindigt de hoogleraar. Dus hop, telefoon in het hotel laten en geniet van het moment. Foto’s delen kan altijd thuis nog.

Bron: HLN | Beeld: iStock