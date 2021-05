Instagram-versie voor kinderen zorgt voor felle kritiek

Een Instagram-versie voor kinderen onder de dertien jaar. Facebook-topman Mark Zuckerberg dacht dat het een gat in de markt zou zijn. Toch stuit hij op felle weerstand.

Kritiek

Tientallen Amerikaanse staten hebben Mark Zuckerberg in een gezamenlijke brief opgeroepen om af te zien van zijn plannen om een kinderversie van Instagram te maken. Het zou het namelijk schadelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van de jonge kinderen. Volgens de Amerikaanse staten heeft Facebook de afgelopen jaren veel te weinig gedaan om het welzijn van kinderen op de meerdere platforms te beschermen. Dat Facebook werkte aan een kinderversie van de populaire foto-share app, was al langer bekend. Zuckerberg bevestigde dit in maart tijdens een hoorzitting met het Congres. Hij benadrukte al wel dat deze versie geen reclames en advertenties zou bevatten.

Liegen

Ondanks de leeftijdsgrens, maken al veel jonge kinderen Instagram aan, waarbij ze liegen over hun leeftijd. Toch is een kinderversie van de campagne niet de oplossing volgens Josh Golin, van Campaign for a Commercial-Free Childhood. Volgens hem zullen kinderen hier geen gebruik van maken. Hij hoopt dat de makers van de app de dialoog aan durven te gaan, zodat hij duidelijk kan uitleggen waarom dit volgens hem geen goede stap is.

Jeugd

Het is niet de eerste keer dat er kritiek ontstaat op de plannen van Zuckerberg. Al snel na de bekendmaking van het idee riep Campaign for a Commercial-Free Childhood de topman op om geen kinderversie van Instagram te maken. Zij uitten onder andere zorgen over privacy, schermtijd, geestelijke gezondheid, zelfrespect en commerciële druk in een brief aan de Facebook-CEO. ‘Met name Instagram maakt gebruik van de angst van jongeren om iets te missen en het verlangen naar goedkeuring door leeftijdsgenoten. Ook worden kinderen en tieners constant aangemoedigd om hun telefoon te checken en foto’s te delen met hun volgers’, aldus de brief van Campaign for a Commercial-Free Childhood. ‘De focus van het platform op uiterlijk, zelfpresentatie en branding vormt een uitdaging voor de privacy en het welzijn van adolescenten.’

Bron: Volkskrant, NBCnews

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?