Dit Instagramaccount laat zien waarom je nóóít kleding moet kopen met teksten die je niet begrijpt

‘I am a whore’, ‘wish you were beer’ en ‘vagina’ zijn niet per se teksten waarmee je te koop wilt lopen. Toch zijn er genoeg mensen die dit soort teksten op hun kleding hebben staan. Waarom, in vredesnaam? Nou, waarschijnlijk omdat ze geen idee hebben wat er staat.

Aan de absurde t-shirtteksten te zien, begrijpt een aantal mensen in Azië niet helemaal wat er op hun borst afgebeeld staat (we gaan er voor de goede orde even vanuit dat het niet opzettelijk is). Het Instagramaccount Shanghai Observed verzamelt deze personen op zijn feed.

Hoewel wij ons ook afvragen waarom en door wie deze kleding überhaupt ontworpen is, is het natuurlijk niet echt handig om de items ook daadwerkelijk aan te trekken. Maar daarentegen: het levert wel dit grappige account op Insta op.