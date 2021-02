Instagrammers doen massaal té perfecte bikinifoto van Kendall Jenner na

Dat Kendall Jenner gezegend is met goede genen, dat weten we inmiddels wel. Ze siert niet voor niets cover na cover, en toont haar strakke lijfje geregeld met nietsverhullende foto’s op Instagram. Nu weer, in een knalrood setje dat zo klein is dat je het haast niet ziet. De foto heeft inmiddels heel wat ophef veroorzaakt.

Want van die ogenschijnlijke perfectie, daar is niet iedereen van gediend.

Minuscuul broekje

Kendall is de moeilijkste niet, en plaatste de foto op Valentijn ter promotie van de lingerielijn van zuslief Kim. De lijn bestaat al láng niet meer alleen uit corrigerend ondergoed, want inmiddels kun je ook lingerie en bikini’s van het omstreden Skims bemachtigen. Of de normale mens dat wil, is een tweede. Want de broekjes zijn zó klein, dat het haast onmogelijk is om ze zonder flashen te dragen.

Dit is de foto waar het allemaal om te doen is:

View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner)

Normale lichamen, please

Instagram heldin Celeste Barber reageerde zoals we van de body positivity comedienne gewend zijn met haar briljante vertolking van de perfecte, strakgetrokken en Barbie-esque foto van Kendall Jenner. Ze laat zien hoe een minuscule bikini, die in feite meer lijkt op een mondkapje voor down there, op een normaal lichaam staat.

View this post on Instagram A post shared by Celeste Barber (@celestebarber)

Rotgevoel

Ook body positivity Instagrammer Alex Light deelt de foto, met een foto van haar eigen lichaam in bikini ernaast. ‘Ik moet deze afbeelding meer dan honderd keer hebben ontvangen! Veel mensen stuurden het in de hoop dat ik ze zich beter zal laten voelen, want het geeft ze een rotgevoel.’, begint ze. ‘Ja, Kendall is hot … maar dat betekent niet dat jij dat niet bent! Het zien van dergelijke beelden doet niets af aan je eigen schoonheid. Onthoud dat’, besluit ze.

View this post on Instagram A post shared by Alex Light🕊 (@alexlight_ldn)

Reactie Kendall Jenner

Op Twitter heeft Kendall nu zelf kort gereageerd op de ophef rondom de foto. Nadat een volger schrijft dat ‘al haar problemen opgelost zouden worden als ze eruit zou zien als Kendall’, schrijft de realityster: ‘Ik ben gezegend met dit leven, maar ook ik heb mijn slechte dagen! Niet alles is zo perfect als het lijkt, en jij bent mooi zoals je bent.’

i am an extremely lucky girl. appreciative of all that i have. but i want you to know i have bad days too and that i hear you! you are beautiful just the way you are!!! it’s not always as perfect as it may seem ❤️ https://t.co/JcdrlR0hF9 — Kendall (@KendallJenner) February 12, 2021

