Dit zijn de leukste series over interieurdesign op Netflix

Van treurige bouwvallen tot extravagante villa’s, op Netflix kunnen huizengekkies hun lol op. Wij hebben de leukste series over interieurdesign van Netflix voor je op een rij gezet.

Nu dankzij de intelligente lockdown de muren thuis op je zijn afgekomen, is het de hoogste tijd om te kijken naar andere muren. Immers, het gras bij de buren is altijd groener – en de muren zijn er vaak langer, hoger en mooier. In deze series van Netflix staat interieurdesign centraal en kun je je lol niet op. Van woeste bouwvallen tot superdeluxe villa’s, alles komt voorbij.

Selling Sunset

Een lijstje over de beste interieurseries van Netflix kan niet worden afgetrapt zonder Selling Sunset. Deze reality serie volgt een groep chique makelaars in Hollywood. Hun doelgroep? Mensen met heel veel geld. Toevallig zijn dat vaak ook mensen met heel veel wensen. De gemiddelde vraagprijs begint vanaf twee miljoen en zonder uitzicht telt een mansion niet mee. Daarom: Selling Sunset.

The World’s Most Extraordinary Homes

Tja, de naam zegt het al. Deze serie gaat over de meest buitengewone huizen. Architectonische hoogstandjes in bergen, bossen en aan de kust komen hier aan de lopende band voorbij.

Stay Here

Ben je fan van het AirBnB-principe? Dan is deze serie een match van honderd procent. In Stay Here ga je op bezoek bij huiseigenaren die hun kamers, of volledige huis, verhuren kriskras door Amerika. Van woonboten in New York tot huizen die lijken op een hostel, allen worden getransformeerd om er zoveel mogelijk geld aan te verdienen.

Instant Hotel

Dit mag je vergelijken met het Nederlandse Bed & Breakfast, alleen dan in heerlijke Australische sferen. De teams strijden om de titel ‘best instant hotel’ en blijven bij elkaar slapen waarna ze hun hotels moeten evalueren. Degene met de meeste punten wint. En winnen doe je niet zomaar, want de lat ligt hoog.

Amazing Interiors

Deze serie is de belichaming van de uitdrukking ‘don’t judge a book by its cover’. De makers gaan op bezoek bij huizen die er op het eerste gezicht normaal uitzien, maar die van binnen sprookjesachtig zijn ingericht. De excentrieke huiseigenaren houden van thema’s: bij de een is alles roze, bij de ander overheerst er een circusthema.

Tiny House Nation

Bende ge fan van makeovers? Dan is dit je favoriete serie over interieurdesign. Presentator John Weisbarth en renovator Zack Giffin reizen door Amerika en ontmoeten mensen die hun tiny house bouwen. Van verstopte opberghoekjes tot praktische trucjes voor een grotere ruimte, deze serie blijft verrassen.