Macramé is de interieurtrend die je voor een prikkie in huis haalt

Naast rotan, gedraaide kaarsen en knuffelbare items van bouclé is ook macramé deze lente hartstikke hip in huis. Terwijl je voor een dergelijke kaars zonder pardon een luttele zeven (!) euro neertelt, is deze trend een stuk vriendelijker voor je portemonnee. En ja, de handige Harries onder ons kunnen het ook zélf maken.

Macramé is een handwerktechniek die bestaat uit het knopen van draden zodat er een patroon verschijnt. Deze draden worden met de hand geknoopt. Je kent het misschien wel van de gevlochten armbandjes, maar tegenwoordig wordt het grootster aangepakt. Het resultaat? De mooiste items voor in huis, waar ieder bomehians hart sneller van kloppen gaat.

Back to the seventies

Het is een trend die stamt uit de jaren ’70. En alles uit dat tijdperk is booming momenteel. Van vintage-geïnspireerde muurkunst, plantenbakken met touwtjes, en natuurlijk met franjes bedekte spreien en veel macramé-textiel… alle trends van toen zijn zeker terug te zien in het interieur van nu.

Meer macramé

Het gevlochten wandkleed is je vast niet onbekend, maar er zijn meerdere manieren om macramé in huis te halen. Het kan op subtiele wijze, door een gevlochten kussen op een stoel neer te leggen. Maar ook grootster, in de vorm van een plantenbak met gevlochten versiering of zelfs een troon voor je huisdier (ja dat bestaat en ja dat wil je).

Do it yourself

Klaar met bananenbrood bakken en komt het lezen ook je neus uit? Dan kun je ook zelf aan het freubelen slaan en de interieurtrend zelf in elkaar knutselen. Met wat doorzettingsvermogen en een portie geduld kun je namelijk zelf een trendy wandkleed knutselen. Zó doe je dat:

