Het is vandaag 8 maart en dat betekent een dag speciaal voor vrouwen: Internationale Vrouwendag. Er worden door heel Nederland inspirerende evenementen gehouden en marches gelopen. We vieren Internationale Vrouwendag om stil te staan bij de emancipatie en de rechten van de vrouw toe nu toe. Maar is dat eigenlijk nog wel nodig in anno 2020?

Internationale Vrouwendag: komen we al in de buurt van gelijkheid?

De het eerste massale initiatief ván vrouwen vóór vrouwen vond plaats way back in the days. Namelijk in 1908, toen 15.000 vrouwen door New York City marcheerden voor hun stemrechten, betere lonen en kortere werktijden. Een jaar later vond de allereerste Nationale Vrouwendag in de VS plaats, in overeenstemming met een verklaring van de Socialistische Partij van Amerika.

Internationale Vrouwendag

In 1910 kwam een vrouw met de naam Clara Zetkin – de leidster van het women’s office voor de Sociaal-Democratische Partij in Duitsland – op het idee van een Internationale Vrouwendag. In 1911 werd de dag voor het eerst gevierd in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Zwitserland op 19 maart, maar in 1913 werd besloten om 8 maart tot officiële datum te benoemen. Sindsdien is dat de dag waarop we dit vieren.

En is er ook een Mannendag dan?

Ja, een Internationale Mannendag is er wel degelijk. En zeker geen typische testosteron-dag. Het vindt jaarlijks plaats op 19 november. De Internationale Mannendag wordt gevierd in 60 landen over de hele wereld. Op deze dag wordt voornamelijk stilgestaan bij de gezondheid van mannen en jongens, het verbeteren van genderrelaties, het bevorderen van gendergelijkheid en het benadrukken van positieve mannelijke rolmodellen.

Wat hebben we aan zo’n dag?

Hoewel het 2020 is en we echt al stappen hebben gemaakt in de emancipatie voor vrouwen, is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Gendergelijkheid is nog altijd niet bereikt. Denk hierbij aan de – nog steeds – ongelijke salarissen of het bekleden van hogere functies. Daarnaast vallen er in de rest van de wereld ook nog behoorlijk wat stappen te zetten. Uit cijfers blijkt dat wereldwijd het onderwijs, de gezondheidszorg en het geweld tegen vrouwen nog altijd heikele punten zijn. Het schijnt dat deze kloven wel even zullen duren. Volgens het World Economic Forum zal de genderkloof pas in 2186 gedicht zijn. En dat maakt een Internationale Vrouwendag zo belangrijk. Ook in 2020.

#Vrijheid

Een Internationale Vrouwendag is in 2020 dus nog zeker hard nodig. Dit jaar staat de dag in het teken van het thema #Vrijheid: al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid. Vrijheid van vrouwen dient niet onderhandelbaar te zijn maar een vanzelfsprekendheid. En zo is het: the future is female.

Benieuwd wat er allemaal te doen is vandaag in het kader van Internationale Vrouwendag? Kijk dan hier per provincie waar je naartoe kunt.

