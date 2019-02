Het internet heeft weer wat: de Fake Plane Challenge is de nieuwste hype

Marrakech, Santorini, Bermuda, Canggu: ekte influencers reizen de hele wereld over en laten dat maar al te graag aan de buitenwereld zien. Wat te doen als je het geld niet hebt voor al die vliegreisjes? Dan doe je gewoon alsóf je in een vliegtuig zit.

Er is weer een opmerkelijke hype gespot die de gemoederen op het wereldwijde web bezighoudt: mensen die doen of ze in een vliegtuig zitten, terwijl ze in werkelijkheid heel ergens anders zijn. Handvatten, wc-brillen, krukjes: alles wordt ervoor uit de kast getrokken om een vliegtuigraampje na te bootsen. Vooral in China is de challenge populair. Het fenomeen is zo populair geworden dat er een naam voor is bedacht: de Fake Plane Challenge.

We kunnen er heel veel woorden aan vuil maken, maar je moet het eigenlijk gewoon zien.

En door.

