Het internet wordt gek vanwege deze nieuwe Home Alone-theorie

Waarschijnlijk is niet eens op twee handen te tellen hoe vaak je Home Alone hebt gekeken, en dat maakt het eigenlijk nog erger dat we dit nooit gezien hebben. Want het lijkt erop dat Kevin expres vergeten werd toen zijn familie op vakantie ging. Door zijn vader nota bene…

Een Reddit-gebruiker kwam er onlangs achter dat Kevins vader Peter het ticket van zijn zoon weggooit. Of ie dat bewust of onbewust doet: tja, wie zal het zeggen.

Bekijk hieronder het fragment uit de film:

De ‘ontdekking’ levert op het internet heel wat reacties op. Gebruikers reageren met verontrustende opmerkingen als ‘What if Peter hated Kevin just as much as Frank did, only he was better at hiding it?’ en ‘He totally knew what he was doing.’

Wat denk jij? Werd Kevin per ongeluk of expres vergeten?

Bron Hello Giggles