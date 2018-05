Internet wordt gek: welk woord hoor jij in deze audio-opname?

Herinner jij je de online discussie over de kleur van het gestreepte jurkje nog? Waar sommigen een blauw-zwart exemplaar zagen, waren anderen er zeker van dat #TheDress toch echt wit-goud was. Binnen no time was het internet in rep en roer; in het heetst van de strijd werden er maar liefst elfduizend tweets per minuut het wereldwijde web op geslingerd.

Momenteel is er een vergelijkbare discussie gaande. Dit keer is het alleen geen foto maar een audio-opname die stof doet opwaaien. Hierin klinkt een woord die mensen op twee manieren verstaan: de een hoort ‘yanny’, terwijl de ander ervan overtuigd is dat er ‘laurel’ gezegd wordt. En voilà: #yannyvslaurel is geboren.

Het begon allemaal met deze tweet van Cloe Feldman.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 mei 2018

En, wat hoor jij?

It’s yanny ffs, anyone says any different, can’t be trusted and you don’t need them in your life. #yannyvslaurel — Oso Reyy (@Tommy_B_Gunner) 16 mei 2018

You’re retarded if you don’t hear both #yannyvslaurel — Wolf of Westheimer (@AhadAli2423) 16 mei 2018

Huh, started off hearing Yummy, not Yanny, but said in an extremely weird way. Then I started hearing a normal voice saying Laurel. So, IMO – it’s Laurel.#Laurel #Yanny #laurelvsyanny #yannyvslaurel — JoVAN (@JoVAN_ayy) 16 mei 2018

I think we have another ‘the dress’ situation on our hands.#yannyvslaurel — Artifexian (@Artifexian) 16 mei 2018

Guys I never get to jump on trends…but this Yanny or Laurel thing really freaked me out…I’m not ok…

Watch me bug out here 👇https://t.co/SQrHPkVTXc#Yanny #yannyvslaurel #yannyorlaurel pic.twitter.com/ozNFBK76vY — Blackeyed Blonde 💀 (@BlackeyedxBlond) 16 mei 2018

If you hear Yanny you’re quite possibly the most terrifying human in existence. MONSTERS!!!! #yannyvslaurel — Erin Robinson (@ErinRobinson) 16 mei 2018

Beeld: Shutterstock