Hij mag een van de belangrijkste functies van ons land bekleden, onze minister van Financiën wenst gewoon met ‘je’ te worden aangesproken en loopt liever rond in afgetrapte jeans dan in maatpak.

Geboren: 30 september 1975 in Bennekom

Opleidingen: Gymnasium, Nederlands recht, geschiedenis (propedeuse), keuzevakken internationale politiek en Italiaans in Rome

Burgerlijke staat: Verloofd met Liselot, met wie hij vier kinderen heeft van 11, 9, 6 en 5 jaar.

Carrière: Hij trapte af bij Shell, waarvoor hij van 2002 tot 2005 in Rotterdam, Berlijn en Hamburg was gestationeerd. Sinds 2006 was hij werkzaam, onder meer als partner, bij organisatieadviesbureau McKinsey, wat hij vanaf 2011 combineerde met de functie van Eerste Kamerlid van het CDA. In 2017 werd hij minister van Financiën van ons huidige kabinet.

We staan aan de vooravond van Prinsjesdag, de start van het nieuwe politieke jaar. Heb je überhaupt vrij gehad deze zomer of was het werken-werken-werken?

‘We zijn nog even weggeweest, Liselot en ik met onze vier kinderen. Het was lekker om eruit te zijn, maar tegelijkertijd was het veel bellen en contact hebben met Den Haag. Zoals eigenlijk altijd tijdens vakanties. Maar daar lijden we niet echt onder.’

Hoe ziet een vakantie met het gezin Hoekstra eruit?

‘Redelijk actief. Dit keer hebben we gewandeld in de Pyreneeën, van hut naar hut. Mijn grote angst was dat de jongste kinderen na een uurtje lopen zouden zeggen dat ze in staking zouden gaan: ‘En hoe had je gedacht dat op te lossen, papa?’ Ik had een grote rugzak op mijn rug, dus ook al had ik het gewild, ik had ze niet kunnen dragen. Maar tot mijn stomme verbazing ging het heel goed en zeiden ze dat ze het leuk vonden.’

Was je toe aan een escape van je werk in Den Haag?

‘Dat viel mee. Het is altijd goed om ruimte te hebben om je gedachten te verzetten en dat lukt beter als je weg bent uit je eigen omgeving en iets meer tijd hebt. Maar ik kan relatief snel opladen, ook omdat ik de knop goed kan omzetten. Het werk gaat altijd door, maar als ik bij de kinderen ben, dan probeer ik er echt voor ze te zijn. Dus dan gaan we voorlezen, eindeloos veel spelletjes doen, sporten, voetballen en zwemmen. Ze zorgen er wel voor dat ze me dan even goed uitwringen.’

‘Deze vragen zijn lastiger dan een gesprek over de begroting!’

Is het een worsteling om de balans tussen privé en werk goed te houden?

‘Liselot werkt als arts, dus zij is ook vaak druk. Met vier kinderen op de basisschool is het, net als bij veel andere ouders, vaak passen en meten: wie is wanneer op welke plek en hoe gaan we dit nu weer regelen? Dat gaat niet allemaal goed, maar Liselot en ik gaan daar vrij ontspannen mee om. Ze heeft weleens gezegd: ‘Het belangrijkste is niet zozeer hoeveel uur per dag je er bent, maar als je er bent, zorg dan dat je er ook écht bent’. Volgens mij is dat waar het om gaat, de kwaliteit van de tijd die je samen doorbrengt.’

Wist je toen je Liselot ontmoette meteen: dit wordt de moeder van mijn kinderen?

‘Wel toen onze relatie begon, maar dat was pas veel later. Ik leerde haar in 1995 aan het begin van mijn studietijd een beetje kennen, aan het einde van mijn studie wat beter, maar we hebben pas een relatie gekregen in 2006.’

Heb je een veelbewogen relatieverleden gehad?

‘Als je jong bent, dan ben je jong. Tijdens mijn studententijd in Leiden en daarna heb ik zeker andere relaties gehad, lange en korte en kortere.’ Stilte, luide lach: ‘Jongens, wat een vragen. Dit is lastiger dan een gesprek over de begroting.’

Iets anders dan: wilde je altijd al een groot gezin?

‘Wij waren thuis met drie kinderen, en het moet allemaal maar lukken, maar ik heb altijd uitgekeken naar het moment waarop ik zelf zo’n soort familieleven zou krijgen. De reuring, de gezelligheid. Dat leek Liselot en mij allebei hartstikke mooi. En dat is het ook. Het zijn vier stuiterballen die enorm aanwezig zijn. Dat brengt drukte met zich mee, maar het geeft ook veel energie. Als volwassene ben je vaak bezig met wat je aan je kinderen kunt leren, maar je kunt zelf ook veel van kinderen leren. Hoe ze in het moment zijn, hoe ze met dingen omgaan. Daar geniet ik enorm van.’

Heb je de ‘work hard play hard’-mentaliteit van huis uit meegekregen?

‘Mijn ouders werkten ook allebei, mijn vader als internist, mijn moeder bij Bartiméus, een instituut voor blinden en slechtzienden. Ik heb dat altijd normaal gevonden, en mijn moeder doordrong ons daar ook van. Ik weet nog dat ik onze Volkswagen Kever als vierjarig jongetje ‘papa’s auto’ noemde, en mijn moeder mij fijntjes uitlegde dat zij die wagen van haar eigen salaris had gekocht. Dat maakte meteen de verhoudingen duidelijk. Er was overigens altijd tijd en aandacht genoeg voor ons. Dat kan ook prima, maar je moet het wel organiseren.’

Tekst: Fleur Baxmeier | Foto’s: Maaike van Haaster

Met dank aan: D Cuisine, Den Haag

