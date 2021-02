‘Intimiteitscoördinator’ Bridgerton doet boekje open over de seksscènes

Naar Bridgerton kijken vanwege de ijzersterke verhaallijn is net zoiets als verkondigen dat ‘Fifty Shades of Grey’ een Oscar had moeten krijgen of een boeketroman bestempelen als literatuur. Het is vermakelijk, het is grappig, maar de meeste mensen – geef maar gewoon toe – kijken voor Regé-Jean Page en de steamy seksscènes.

Het mag dan ook worden gezegd dat de seksscènes bijzonder kundig zijn opgenomen. Sexy, heet, maar nooit ordinair of platvloers. Dat is mede te danken aan ‘intimeitscoördinator’ Lizzy Talbot. Zij zorgde er ook op de set van Sex Education, Normal People en I may destroy you voor dat iedereen zich oké voelde bij de te filmen scène. Aan haar was ook de taak die intieme scènes in Bridgerton zorgvuldig te begeleiden.

Brandweerpaal

Lizzy vertelt in een interview met The Times dat het filmen van die scènes vaak met een hoop lol gepaard ging. Zo dist ze een anekdote op over een seksscène tussen Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) en Sinea Rosso (Sabrina Barlett). “Op een gegeven moment gleed Sabrina tijdens de repetitie uit en zakte ze naar beneden alsof Jonathan een soort brandweerpaal was. Het heeft tien minuten geduurd voordat we weer verder konden. De productie vroeg of we klaar waren toen ik moest zeggen: nog één minuut, ik moet de kamer weer bij elkaar krijgen.’

Grappig en rommelig

‘Je moet er lol in krijgen want die is er onvermijdelijk – lijven zijn grappig en rommelig en doen niet altijd wat ze moeten doen’, voegt Lizzy daaraan toe. Ze onthult ook dat tijdens een van de andere scènes tussen Jonathan en Sabrina de acteur uit zijn broek scheurde. De seksscènes werden op de set behandeld als stuntscènes. Dat betekent dat de acteurs van tevoren konden oefenen. ‘Zo kwamen ze voorbereid op de set en was de choreografie duidelijk.’

Pottenkijkers

Regisseur Julie Anne Robinson vertelde eerder in een interview met Deadline dat filmen in een oud landhuis geen sinecure is. ‘Je bent opeens een stuk minder flexibel. Je mag het bed niet verschuiven, je mag het schilderij niet verschuiven, je mag de kledingkast niet verschuiven en je moet voorzichtig zijn met de meubels om ze niet te beschadigen.’ Dat betekende in de praktijk dat strenge opzichters over de schouder van de regisseur meekeken om er op toe te zien dat de acteurs voorzichtig met het landhuis omgingen. Ach: als je in de ogen van Regé-Jean kijkt, vergeet je al die pottenkijkers vast.

Bron: The Times | Beeld: Netflix