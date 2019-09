Invisibobble weer terug in model: zo doe je dat

Naast scrunchies is de invisibobble toch wel echt een grote favoriet. Enige jammer is dat het ding na een tijdje dragen volledig uitgerekt is en er geen haar, euh, land meer mee te bezeilen valt. Maar dan ken je dit trucje nog niet!

Want weggooien of nieuwe kopen, dat is natuurlijk doodzonde. Zeker als je weet dat je elastiekje nog prima te redden valt. En daar heb je maar een beetje geduld en wat kokend water voor nodig!

Magisch

Want met dit trucje, zijn jouw invisibobbles weer zo goed als nieuw. Hoe werkt het? Pak een bakje of kommetje of iets anders waar je jouw elastiekjes in kan leggen. Kook vervolgens water en giet dit over de haaraccessoires. Je zult zien dat binnen slechts een paar tellen het ding al volledig terug in model is. Magisch toch?

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock