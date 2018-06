Irritant: Van déze woorden krijgen jullie de zenuwen

Elke maandag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: van welke uitspraak krijg jij kromme tenen?

Een hapje eten, een vorkje prikken of speklapje. De haren van sommige mensen zullen nu rechtovereind staan door al die verkleinwoorden. Maar ontbreken er nog een paar woorden in dit lijstje? Forummer Elsa1984 was benieuwd van welke woorden of zinnen haar mede-forummers nu kromme tenen krijgen. Dit zijn de antwoorden.

Enn: ‘Mijn dinnetjes’

‘Mijn dinnetjes’ Anoniem07032018959: ”Komt goed.’ Het komt nooit goed!’

”Komt goed.’ Het komt nooit goed!’ Aankleefsjaan: ‘Iedere andere omschrijving van het gaan poepen: Kakkedorus maken, bruine trui breien, even downloaden.’

‘Iedere andere omschrijving van het gaan poepen: Kakkedorus maken, bruine trui breien, even downloaden.’ Lenn1234: ”…wat ik je nog wil meegeven…’ En dan volgt er een opmerking van een betweter.’

”…wat ik je nog wil meegeven…’ En dan volgt er een opmerking van een betweter.’ Elsa1984: ”Dik!’ roepen als je iets cool of tof of gaaf vindt (en dan zijn mijn woorden erg ouderwets). Ik hoorde het Dre Hazes een paar keer zeggen en het klonk zo stom.’

”Dik!’ roepen als je iets cool of tof of gaaf vindt (en dan zijn mijn woorden erg ouderwets). Ik hoorde het Dre Hazes een paar keer zeggen en het klonk zo stom.’ Snow81: ‘Mannetje, als het over je echtgenoot/vriend gaat; vrouwen die zichzelf mama noemen; mensen die om de #haverklap allerlei #stomme #hashtags in het #Engels gebruiken op Instagram en Facebook.’

‘Mannetje, als het over je echtgenoot/vriend gaat; vrouwen die zichzelf mama noemen; mensen die om de #haverklap allerlei #stomme #hashtags in het #Engels gebruiken op Instagram en Facebook.’ QueenArachnia: ‘Grappig, ik had het hier vanavond nog met mijn man over. Wat ik echt een vreselijke uitdrukking vind is “creatief bezig zijn”. Dat is kennelijk iets, bijvoorbeeld als er naar iemands hobby wordt gevraagd. Creatief bézig zijn. Yek!’

‘Grappig, ik had het hier vanavond nog met mijn man over. Wat ik echt een vreselijke uitdrukking vind is “creatief bezig zijn”. Dat is kennelijk iets, bijvoorbeeld als er naar iemands hobby wordt gevraagd. Creatief bézig zijn. Yek!’ Klubnika: ‘Een hapje mee-eten/vorkje meeprikken of synoniemen voor ‘eten’ zoals smullen, smikkelen, iets te knabbelen.’

‘Een hapje mee-eten/vorkje meeprikken of synoniemen voor ‘eten’ zoals smullen, smikkelen, iets te knabbelen.’ Bobby-Pin: ‘Powervrouw. Waar is die term nou nog voor nodig en waarom wordt deze term (te) vaak gebruikt door “meisjes” van 50 jaar? Ik krijg er de kriebels van, vind de term powervrouw aanstellerig , overbodig en dom profilerend.’

‘Powervrouw. Waar is die term nou nog voor nodig en waarom wordt deze term (te) vaak gebruikt door “meisjes” van 50 jaar? Ik krijg er de kriebels van, vind de term powervrouw aanstellerig , overbodig en dom profilerend.’ Leergierig: ”Ik ga mijn bammetjes eten.’ Dit zei een collega bij mijn vorige werk altijd. Het zijn ten eerste gewoon boterhammen en ten tweede kan je gewoon zeggen dat je gaat lunchen of eten. Ik weet niet waarom het me zo ergerde, maar dat deed het dus..’

”Ik ga mijn bammetjes eten.’ Dit zei een collega bij mijn vorige werk altijd. Het zijn ten eerste gewoon boterhammen en ten tweede kan je gewoon zeggen dat je gaat lunchen of eten. Ik weet niet waarom het me zo ergerde, maar dat deed het dus..’ Solomio: ‘Wat ik ook regelmatig lees is: ‘Ik weet precies hoe je je voelt’. Vreselijke zin, omdat iemand toevallig iets vergelijkbaars meemaakt weet je nog niet meteen hoe iemand zich voelt.’

‘Wat ik ook regelmatig lees is: ‘Ik weet precies hoe je je voelt’. Vreselijke zin, omdat iemand toevallig iets vergelijkbaars meemaakt weet je nog niet meteen hoe iemand zich voelt.’ Vivavia2013: ‘Van vrouwen die je willen bekeren omdat je geen kinderen wil of niet hebt: ‘Je krijgt er zoveel voor terug, je weet niet wat je mist’ en andere walgelijke opmerkingen. Ik heb geen kinderen omdat ik ze niet wil!’

‘Van vrouwen die je willen bekeren omdat je geen kinderen wil of niet hebt: ‘Je krijgt er zoveel voor terug, je weet niet wat je mist’ en andere walgelijke opmerkingen. Ik heb geen kinderen omdat ik ze niet wil!’ Zanahoria: ‘Mijn vriend zei vlak voor de eerste date iets van ‘ja leuk, gezellig even babbelen.’ Ieks, babbelen, ik had bijna weer afgezegd!’

‘Mijn vriend zei vlak voor de eerste date iets van ‘ja leuk, gezellig even babbelen.’ Ieks, babbelen, ik had bijna weer afgezegd!’ Nummer*Zoveel: ‘Ik krijg altijd de zenuwen van interieurontwerpers die alles tegenwoordig maar spannend lijken te vinden. Tenzij Frankenstein uit die gesponsorde kast komt springen, is er helemaal niets spannend aan kleuren en materialen van een nieuwe inrichting!’

‘Ik krijg altijd de zenuwen van interieurontwerpers die alles tegenwoordig maar spannend lijken te vinden. Tenzij Frankenstein uit die gesponsorde kast komt springen, is er helemaal niets spannend aan kleuren en materialen van een nieuwe inrichting!’ Retrostar : ‘Ik hoorde iemand ooit zeggen: ‘Ik zeg maar zo: ik zeg maar niks’. Ze wilde het dus laten opvallen dat ze er het zwijgen toe deed.’

: ‘Ik hoorde iemand ooit zeggen: ‘Ik zeg maar zo: ik zeg maar niks’. Ze wilde het dus laten opvallen dat ze er het zwijgen toe deed.’ Cerulli: ‘Moeders die niet normaal tegen hun kinderen kunnen praten: ‘Nu gaat mammie even je neusje afvegen, he, nou moet je mammie geen schopjes geven, dat vindt mammie niet leuk!”

‘Moeders die niet normaal tegen hun kinderen kunnen praten: ‘Nu gaat mammie even je neusje afvegen, he, nou moet je mammie geen schopjes geven, dat vindt mammie niet leuk!” LAgirl82: ‘En nu zijn er mensen die steeds op alles blijven reageren met: ‘Dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder’ en daarmee nog denken origineel te zijn..’

