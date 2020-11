Is alle kritiek op Undercover seizoen 2 terecht? Elise Schaap reageert

Hoewel sommige fans seizoen 2 van ‘Undercover’ bejubelden, was er ook veel kritiek. Want waarom kwamen Ferry en Daniëlle maar zo weinig in beeld? Elise Schaap (38) ziet zelf het probleem niet zo, laat ze weten in gesprek met RTL Boulevard.

‘Ik was blij dat ik erin zat, überhaupt’, verklaart de actrice. ‘Het hele idee was, toen we er drie jaar geleden aan begonnen, dat dit (het verhaal van Ferry en Daniëlle, red.) één case was en seizoen 2 gaat mogelijk over iets heel anders.’

Kritiek Undercover seizoen 2

Dat ‘Ferry’ en haar personage alsnog te zien waren, was dus een aangename verrassing. ‘Ja, sommige mensen waren wel teleurgesteld en andere mensen vonden dit seizoen weer fantastisch’, sluit Schaap af. ‘Ik ben het dan weer eens met die laatste groep. Ik vond het echt een fantastisch seizoen en mijn Vlaamse collega’s vond ik echt weergaloos.’

Broers Berger

Wie dit seizoen wél een hoofdrol kregen, waren de broers Berger. Maar keren de mannen nog terug in een volgend seizoen? Daar kan ‘JP’, gespeeld door Sebastien Dewaele, kort over zijn: ‘Wim (Laurent, red.) is dood hè’. ‘Laurent’ zelf vult nog aan: ‘Het einde van een personage is ook mooi. Ik heb een mooie dood gehad.’ Verder is het vooral afwachten, aldus Sebastien. ‘Het wordt een zombieseizoen’, sluit Wim Willaert nog grappend af.

Undercover seizoen 3

De rust lijkt dus te zijn wedergekeerd, maar is dat ook wel echt zo? Kijkers die niet gelijk wegklikten na de laatste scène maar nog even bleven hangen tot de aftiteling, konden iets raars zien gebeuren. Terwijl alle namen van de cast en crew voorbij komen op het scherm, popt er namelijk nóg iets op onderin beeld. ‘Wij moeten eens praten’, staat er te lezen. Omdat er niemand aan het woord is, kan dit gewoon een foutje zijn, maar eerlijk is eerlijk: bij series als Undercover weet je het maar nooit.

Bron: Superguide, Boulevard | Beeld: Still