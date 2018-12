Babynieuws: Vivienne van den Assem bevallen van eerste kindje

Vivienne van den Assem is bevallen van een zoon. Dat heeft zij via RTL Boulevard laten weten. Haar kind heeft de naam Guus gekregen.

Moeder en kind maken het gelukkig goed, maar Van den Assem moet nog wel wennen aan de slapeloze nachten, meldt zij in een korte verklaring.

ZOOP

De 35-jarige kersverse moeder is een van de vaste presentatoren van het entertainmentprogramma. Eerder was Van den Assem werkzaam bij Omroep WNL, waar ze onder meer ‘Goedemorgen Nederland’ presenteerde. Ze was daarnaast als actrice te zien in onder meer de populaire kinderserie en filmreeks ‘ZOOP’. Van den Assem is al tien jaar samen met haar vriend, Arne van Terphoven.

Bron: ANP | Beeld: ANP