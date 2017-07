Wat is beter: ’s ochtends of ’s avonds je haar wassen?

Was jij je haar altijd vlak na het opstaan, of douche je ’s avonds waarna je het in een natte knot op je hoofd gooit? En maakt dat eigenlijk überhaupt verschil voor je haar? Twee haarstylisten geven advies.

Voor sommige haartypen maakt het wel degelijk verschil wanneer je het wast. Heb je dun haar dat snel vet wordt? Dan kun je je douchebeurt het best ‘s ochtends inplannen. ‘Doe dan vooral shampoo op de wortels en laat de rest vanzelf door je haar spoelen,’ vertelt haarstylist Tyler Colton.

Met dik haar maakt het minder uit wanneer je het wast. Soms kan het dan juist fijner zijn om het de avond van tevoren al te wassen, omdat het ’s ochtends sneller in model te brengen is. Haarstyliste Amy Bradbury: ‘Volle krullen zou ik grotendeels laten drogen tijdens de avond, en de rest tijdens je slaap laten opdrogen. Je kan je haar de avond voordien al brushen of stijlen en het zal zich verder in model zetten terwijl je slaapt. De snelle afwerking kan je ’s ochtends doen.’

Een andere reden om het ’s avonds te wassen, is omdat je ’s ochtends niet (of minder) hoeft te föhnen, wat beter is voor je haar. Ook kun je makkelijker een warrig, beachy effect creëren. Wil je liever strak en stijl? Dan kun je misschien juist beter kiezen voor een wasbeurt in de ochtend.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Bustle, HLN | Beeld Sanoma Beeldbank