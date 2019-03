JAAA: is dit het bewijs dat Adele (eindelijk!) met een nieuw album komt?

Hello, Someone like you, Make you feel my love, Water under the bridge: we kunnen ze inmiddels van voor naar achter – en vice versa – dromen. Inmiddels is het bijna vier jaar geleden dat Adele haar laatste album op de markt bracht, en wat ons betreft wordt het nu écht tijd dat de Britse zangeres ons weer komt verblijden met nieuwe muziek. Gelukkig lijkt Adele daar zelf ook zo over te denken.

De geruchten dat Adele werkt aan een opvolger van 25, het album dat ze uitbracht in 2015, doen al even de ronde. Toch lijkt het er nu toch echt op dat er nieuwe muziek aan zit te komen, want de 30-jarige zangeres werd gisteren gespot bij een muziekstudio in New York. Adele probeerde de fotografen te slim af te zijn door ‘onherkenbaar’ in zwarte regenjas, legging en met zonnebril snel naar binnen te vluchten, maar werd toch vastgelegd.

‘Rond kerst’

Gefluisterd wordt dat de zangeres van plan zou zijn haar vierde plaat rond de kerst uit te brengen. Het zou het eerste album worden dat niet is vernoemd naar haar leeftijd – de zangeres zei eerder dat ze ‘gelooft in trilogieën’. ‘De volgende heet gewoon Adele.’

Zelf houdt de zangeres de lippen stijf op elkaar, dus tot dusver gaat het nog steeds om een gerucht. To be continued…