Dit is Caroliene, de vrouw waar Mark Rutte tijdens het slotdebat naar riep

Een zeldzaam momentje vond gisteravond plaats op de Nederlandse televisie: premier Mark Rutte kreeg een black-out. En wel tijdens het NOS-slotdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen.

‘Carolien, help, ik ben het kwijt!’, klonk Mark Rutte gisteravond terwijl hij midden in een debat met Geert Wilders stond. ‘Wat was het tweede voorbeeld?’

Dit riep bij de kijkers thuis één prangende vraag op – en die had niets te maken met het argument waar Rutte naar zocht. Wie is toch die mysterieuze Carolien? De namen ‘Carolien’, ‘Caroline’ en ‘Caroliene’ waren zelfs trending op Twitter tijdens het slotdebat.

En zelfs achter onze eeuwig vrijgezelle premier @markrutte staat dus een sterke vrouw #caroline — Charlie Elizabeth Frost (@cardsandcovers) March 19, 2019

Bedoelde je deze #Caroline Mark? Beroepsdeformatie van mij om iedereen te Linkedinnen 😂 #slotdebat pic.twitter.com/ZB77vQAcKV — Floor Nobels 芙兰 (@floornobels) March 19, 2019

Caroliene is de naam

Rutte blijkt er – ondanks dat hij het moment zelf ‘een ramp’ noemt – zelf ook wel om te kunnen lachen. Via een foto op Twitter maakt VVD bekend om wie het gaat.

Politiek assistent

Caroliene Hermans is de politiek assistent van de premier. Ze is sinds 2017 de rechterhand van Rutte, nadat ze haar zus Sophie opvolgde. Beide vrouwen zijn dochters van oud-minister en voormalig VVD-coryfee Loek Hermans.

