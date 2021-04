Is ‘Chateau Meiland’ compleet in scène gezet? ‘Allemaal acteerwerk’

Vind jij ook dat Chateau Meiland steeds meer geregisseerd lijkt? Martien die besluit het dak sneeuwvrij te gaan maken, Erica die achtervolgd wordt op haar date, het stel dat elkaar met spraytan te lijf gaat: het lijkt allemaal wel heel erg in scène gezet. Wie dat ook vindt is televisierecensente Angela de Jong. In haar nieuwste column vraagt ze zich af of we nog wel naar een realityshow kijken of naar ordinair acteerwerk.

Chateau Meiland in scène gezet?

Angela geeft toe dat ze kan genieten van twee keer per week een uurtje lachen om de voormalig kasteelheer. Maar, zo schrijft ze in haar column: ‘Het is niet toevallig dat dit seizoen kijkcijferrecord na kijkcijferrecord breekt, hoewel de realitysoap tegenwoordig nog geregisseerder is dan een aflevering van GTST.’

Gouden Kalf

Over welke fragmenten ze het precies heeft, wordt niet duidelijk. Wel stipt De jong nog even aan: ‘Na een Gouden Ring is de familie inmiddels ook rijp voor een Gouden Kalf voor al hun acteerwerk voor de camera.’

Seizoenen

Toch betekent dat niet dat de televisie vanavond op zwart gaat. Angela schuift gewoon weer aan om te genieten van de avonturen van de familie. ‘Ze doen er niemand kwaad mee, dus laat ze lekker nog een paar seizoenen doorgaan.’ Daar denken veel fans waarschijnlijk hetzelfde over.

Achtervolging

De kijkers van Chateau Meiland waren al eerder kritisch nadat Martien en Maxime in de auto stapten om Erica en haar nieuwe vlam te achtervolgen. Want was dit tafereel niet ontzettend in scène gezet? Fans geloofden er namelijk niks van dat de blondine en Sander (die notabene detective is) de cameraploeg niet gezien hebben.

Bron: Story | Beeld: Talpa