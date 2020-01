Is de shop truck de toekomst van winkelen in Nederland?

Toen Kylie Jenner haar make-uplijn lanceerde, deed ze dat onder andere met een schaars aantal pop-up winkels op exclusieve locaties. Het resultaat: ellenlange rijen van mensen die gewillig in de rij stonden om haar producten te kopen. Na de cosmeticalijn en de pop-upwinkels kwam er de Kylie Skin lijn met shop truck. Is deze manier van winkelen de toekomst?

Kylie Truck

Natuurlijk, alles wat Kylie aanraakt verandert in goud en daarom was haar ‘Kylie Truck’ heel toepasselijk zilver met roze. Hierbij mag je denken aan een ouderwetse truck waarin de pakketbezorger uit de zestig rond reed. Of zoals we ze vandaag de dag kennen: een food truck. Maar in het geval van Kylie gehuld in strak aluminium en beklad met millennial-roze verfspetters. Het hippe busje werd een op zichzelf staande Instagram-locatie, een slimme zet voor de doelgroep van Kylie’s producten. Wat je achter het luik kon kopen? Een greep uit de nieuwste Kylie Skin producten.

En de shop truck bood ook praktische voordelen: tieners hoefden niet stad en land af te reizen om een van de exclusieve pop-upwinkels te bezoeken. Kylie’s shop truck kwam naar hen, in plaats van andersom. Ook handig: ook al had je online je slag geslagen in Kylie’s webshop, deze truck speelde feilloos in op een net zo mooie offline ervaring. Kortom: de shop truck biedt een praktische oplossing (hij komt naar jou), en biedt naast producten óók een ervaring aan – die je dan weer kunt vastleggen voor op Instagram.

Shop truck ook in Nederland

Ook in Nederland kun je nu een vergelijkbaar exemplaar zien rijden. Nee, geen zoetroze waggie van Kylie, maar de ‘Suittruck’ van ondernemer Rutger Vlaming. Hij rijdt met zijn Suittruck door het ganse land om maatpakken aan de man te brengen. Zie het als een uit de kluiten gewassen bestelbus, die aan de binnenkant voelt en doet als een winkel. Tegenover Quote legt hij uit: ‘Voor mij belichaamt de truck de ultieme combinatie van het gemak van online bestellen en de persoonlijke behandeling die je in een winkel krijgt. Daarnaast passen er niet meer dan twee klanten in de truck, zodat je bij het doorpassen niet het rumoer en de afleiding hebt die je in een winkel wel kunt ervaren.’

Lees ook:

Zo komt Kylie aan haar ontzettend goede (commercieel) inzicht

In tegenstelling tot de Kylie Truck (die een eigen Instagram-account met 200.000 volgers heeft), ziet Vlaming zijn Suittruck niet als een merk ziet, maar als een perfect verkooppunt van zijn pakkenlabel Frederik George. ‘We komen bij de klant voorrijden op het werk, zoals hier bij Pwc, of op afspraak ook bij hem thuis om een pak aan te meten. Want dat is volgens mij nog steeds het geheim van een goed pak: het gaat niet per se om de stof, maar echt om de snit.’

Pakketschaamte

En dan zien we nog een groot voordeel van de shop truck: geen last meer van pakketschaamte. Immers, het truitje dat jij op Asos bestelt en hoogstwaarschijnlijk weer retourneert is een grote last voor het klimaat. Je durft je buren nauwelijks meer onder ogen te komen en dan maar te zwijgen over al die miskopen in je kast waarmee je te laat was voor de retour. En zeg nou eerlijk, een bestelbus van Asos die iedere maand een keer door je wijk komt rijden? Waardoor je geen gedoe meer hebt met pakketjes? Instappen, zien en voelen, passen, kopen – en klaar. Een shop truck, wij zien het wel zitten.

Lees ook:

Kylie Jenner over haar make-upmerk: ‘Ik had geen idee’