Is deze nieuwe datingshow nog beter dan ‘First Dates’?

Smul jij ook iedere keer weer van ‘First Dates’ en kan het wat jou betreft niet ongemakkelijk genoeg? Dan hebben we heerlijk nieuws voor je. Waar in het BNNVARA-programma de kandidaten bij elkaar aan tafel schuiven voor een etentje, kwamen de makers afgelopen jaar met ‘First Dates Hotel’: dezelfde datingshow maar met als toevoeging dat de deelnemers ook de nacht met elkaar door konden brengen. SBS doet er nu echter nog een schepje bovenop met een gloednieuw programma.

In First Dates Hotel begonnen de blind dates net als in First Dates met een etentje, waarna de stellen de optie kregen om samen intrek te nemen in een van de kamers. In Lang leve de liefde, de nieuwe show op SBS6, brengen de kandidaten óók samen minstens één nacht door. Sterker nog, de singles gaan direct samenwonen en de ‘date’ kan dan ook maximaal vijf dagen duren.

Samenwonen in nieuwe datingshow

‘Of je nu 18 of 88 bent, één of twintig relaties hebt gehad, wel of geen kinderen hebt: wij zoeken voor jou de ideale match’, zo beloven de makers van de datingshow. Dit doen ze door een luxe verblijf om te dopen tot dé locatie van de show en daar twee vrijgezellen in te laten trekken. Aan hen de taak om minstens 24 uur samen te wonen in het huis, tot een maximum van vijf dagen. Houden de singles het vol, dan wordt er na die periode gekeken of de vonk is overgeslagen.

Singles gezocht!

Misschien wel het leukste van allemaal: voor Lang leve de liefde zijn de makers nog op zoek naar kandidaten. Dus ben je op zoek naar je prins(es) op het witte paard of ken je iemand die wel een unieke date-ervaring kan gebruiken? Aanmelden kan hier!



‘Lang leve de liefde’ is vanaf 20 januari elke werkdag te zien bij SBS6, om 19.00 uur.



