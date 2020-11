Is dit seizoen van ‘Temptation Island’ echt wel zo anders dan anders?

We hoeven je niet te vertellen dat we groot fan zijn van Temptation Island USA. Dus deze variant van eigen bodem? Kom maar op. Want wordt deze editie wel echt zo anders dan anders als ze ons voorhouden? Dat is natuurlijk de grote vraag.

Even voor wie het gemist heeft: het is dus de bedoeling dat de stellen elkaar ook daadwerkelijk vrij laten. Nee, we gaan niet agressief proberen te gooien met zware dingen (we’re looking at you Rosanna), maar uitzoeken of je partner wel echt bij je past.

Temptation Island anders

De stellen zijn dus langer bij elkaar, de ‘verleiders’ ouder, het spel anders. De trouwringen worden uit de kast getrokken en Marco en Sorelis blijken dezelfde smaak te hebben, zoet. Toch zet dat je aan het denken: hebben de twee mannen éxact dezelfde keuze gemaakt óf wil de productie gewoon nog graag een dramatisch ‘gooi de ring in het kampvuur’-moment? Wij gokken dat laatste.

“Ik vind mezelf geen player maar ik heb wel een casanova tintje” Oké gozer. Ik ben niet psycho maar ik steek wel je huis in de fik als je naar een andere vrouw kijkt.#Temptationisland #loveorleave — Lisa (@lsaalexandra) November 26, 2020

Vreemdgaan

Sonny weet in de bus naar zijn nieuwe villa in ieder geval wel wat híj gaat doen. Want horen we ‘m nu echt zeggen, ‘ik wil de hele tafel proeven’, ‘in mijn leven wil ik de honderd vrouwen aangetikt hebben’ en ‘kijken mag, likken ook’?! Pardon Sonny, je doet niet mee aan Ex on the Beach, maar hebt in theorie nog altijd een vriendin.

Als die Sonny mijn vriend zou zijn had ik hem direct gedumpt. #TEMPTATIONISLAND — SANNE (@xssann) November 26, 2020

Sorelis is echt een lieverd. Als die vreemdgaat vertrouw ik geen enkele man meer 😂 #TemptationIsland — Liss (@m2punt0) November 26, 2020

Denkt Sonny dat hij een levenscoach is in zijn relaties? 😂 Ga wel goed op hem… haha #temptationisland — Danny Kamsteeg (@dannykamsteeg) November 26, 2020

Talk English to me

Ondertussen heeft Arda een waardige opvolger gevonden, want Denise is nógal van het Engels. Een gesprekje met een verleider? Alright. Praten over muziek? Yes please. Een halve plant uit een bak trekken omdat je boos bent? Sure. Het hele concept van dat brandende hart is ons trouwens nog niet he-le-maal duidelijk. Want wat deed Marco hier nu precies verkeerd, behalve in (nogal onlogische) cirkels praten met een van de dames?

Waarom praat die meid constant Engels #TEMPTATIONISLAND — ⋆ 🎀 𝒜𝑔𝓃𝑒𝓈 🎀 ⋆ (@agnesjeweetwel) November 26, 2020

en dat hartje brandt ook veel te snel, heel benieuwd hoe de makers dit gaan spelen #temptationisland https://t.co/SNr3hF5XqX — wander. (@Wander0304) November 26, 2020

Vieze Greg

Ondertussen heeft Greg al een bijnaam en die is er niet voor niks. De beste man hoorde het woordje vrijgezel en besloot vólledig de remmen los te gooien. Terwijl zijn vriendin eigenlijk wilde kijken of het gras wel groener was aan de overkant, vond Greg een heel gazon vol met mogelijkheden. Dat wordt nog wat.

Mijn vriendin vatte net heel pakkend de tweede aflevering van #TEMPTATIONISLAND samen: “Dit gaat lekker hard de afgrond in”. — Maarten (@ed_voyeur) November 26, 2020

