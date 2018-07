Is deze doorzichtige broek de meest bizarre broekentrend ooit?

We hebben al vele gekke dingen gezien binnen de modewereld: van de heuse bikershorts trend tot de meest bizarre wenkbrauwen. Maar dit mode-item slaat daadwerkelijk alles. Op de catwalk en op modewebsites is dit kledingstuk al meerdere malen gespot en we lijken er niet meer omheen te kunnen: zeg hallo tegen de doorzichtige broek.

Doorzichtig? Jazeker, dat betekent dus dat álles zichtbaar is. Op Instagram is de broek al meerdere keren opgedoken en mensen lijken er geen genoeg van te krijgen. Toegegeven: we zien een Kylie Jenner of Bella Hadid nog wel rondlopen in een plastic, doorzichtig exemplaar, maar of je dit model straks ook bij H&M kunt kopen? Wij betwijfelen het.

Doorzichtige broek

Benieuwd geworden naar hoe zo’n doorzichtige broek er dan uitziet? We hebben een paar beelden (of misschien inspiratie?) voor je op een rijtje gezet.

Topshop

Vorig jaar bleek dat Topshop al een soortgelijke broek verkocht. Toen sloeg de trend nog niet echt aan, maar misschien is dat dit jaar wel anders. Laten we hopen dat deze bizarre broekentrend snel overwaait.

