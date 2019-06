Is het dan echt over? Pommeline is gespot met déze Temptation-verleider

Eerder liet het Vlaamse weekblad Dag Allemaal al weten dat Fabrizio en Pommeline hoogstwaarschijnlijk uit elkaar zijn. De reden van de breuk zou zijn dat Fabrizio niet meer verder wilde. En ondanks dat dit nog niet bevestigd is, liegen de beelden op social media er niet om…

Zo zagen we eerder al een video waarin Pommeline een tattoo liet verwijderen. En niet zomaar een tattoo… Het was een tekstje met daaronder de naam van Fabrizio. Bij de video werd zelfs geschreven: ‘Removing an old mistake’. Maar dit weekend werd er nóg een video gedeeld die zou kunnen duiden op een break-up.

Pommeline is namelijk in een club gespot met Temptation-verleider Joshua. ‘Team Tempa’ deelde via Instagram een video waarin de twee samen dansen.

Temptation Island VIPS

Er is nog geen duidelijkheid over hun werkelijke relatiestatus, omdat het (ex-?)koppel waarschijnlijk een contract heeft getekend met de makers van Temptation Island VIPS. Als Pommeline en Fabrizio hun relatiestatus voor het einde van het programma bekend maken, moeten ze namelijk een boete betalen. Maar niet getreurd: we zullen snel genoeg achter de waarheid komen! Het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS is vanaf volgende week te zien.

Bron: Shownieuws, Instagram | Beeld: Instagram