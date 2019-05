Is ‘ie weer: het piekfijne overzicht met alle nieuwe must sees op Netflix

Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze verschenen er de afgelopen week op de streamingservice.

Series

The Rain (S02)

Vorig jaar maakten Netflix-kijkers kennis met The Rain, de eerste Original-serie uit Denemarken. In deze sci-fi-serie is te zien hoe het land na de uitbraak van een dodelijk virus veranderd in een niemandsland. Er zijn weinig overlevenden, maar gelukkig zaten Simone en Rasmus veilig opgesloten in een bunker. Na zes jaar wachten, laten zij de veiligheid echter achter zich om op zoek te gaan naar hun vader. Meer Netflix Originals? Wij zetten de beste series van 2019 voor je op een rijtje!

White Gold (S02)

Terwijl we wachten op die Gossip Girl reboot vertellen we jullie graag over White Gold. In deze serie zie je het Essex van de jaren ‘80. De comedyserie draait om de charismatische autoverkoper Vincent Sawn, die slim, knap en behoorlijk arrogant is. Hij overtreedt ook maar wat graag de regels, als hij daarmee een verkoop kan veiligstellen. De naam White Gold slaat trouwens op kunststof kozijnen, waarop enorme winstmarges te behalen waren.

Wolfblood (S01)

Zogenoemde Wolfbloods (oftewel weerwolven) leven al eeuwen tussen de mensen. Ze verbergen hun bovennatuurlijke krachten en proberen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Alhoewel er natuurlijk wel legendes en mythen over weerwolven zijn… Maddy en haar ouders zijn de enige Wolfbloods in de omgeving. In ieder geval totdat zich een nieuwe leerling op Maddy haar school aandient.

Films

The Great Gatsby

Netflix voegde deze week ook een van de beste films uit 2012 toe: The Great Gatsby. Deze film speelt zich af in de jaren twintig en laat zien hoe schrijver Nick Carraway (Tobey Maguire) van het Midwesten naar New York verhuist. Al snel ontmoet hij de mysterieuze – en altijd feestende – miljonair Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). Dankzij de grote Gatsby leert Nick een heel andere wereld kennen.

The Blues Brothers

Terwijl je nog nageniet van Duncan’s overwinning op het Songfestival wijzen wij je graag op een ander muzikaal huzarenstukje. Nadat Jake Blues vrij wordt gelaten uit de gevangenis gaat hij samen met zijn broer Elwood op bezoek bij The Penguin, de laatste van de nonnen die hen op de kostschool heeft opgevoed. Van haar leren de Blues Brothers dat het aartsbisdom de school wil verkopen. De enige manier om deze te redden, is binnen een paar dagen een flinke smak geld neer te tellen. De broers besluiten zodoende geld op te halen met een optreden van hun bluesband.

Spartacus

We kunnen ons niet voorstellen dat je The Blues Brothers nooit gezien hebt… Maar we kunnen ons nog slechter indenken dat je nog nooit eens lekker voor Spartacus bent gaan zitten. Ben jij wel zo’n heiden die deze klassieker over een slaaf die in opstand komt tegen de macht van Rome altijd nog moet kijken? Dat kan vanaf deze week gelukkig gewoon op Netflix!

Twelve Monkeys

Door een virus is de mensheid vrijwel geheel uitgeroeid. De enige oplossing lijkt tijdreizen. Daarmee kan de oorzaak van de ramp achterhaald en uitgeschakeld worden. Bruce Willis wordt als ‘vrijwilliger’ aangeduid. Hij reist af naar 1996, waar hij Brad Pitt ontmoet. Hij speelt de labiele zoon van Madeleine Stowe, die de bizarre beweringen over een gedoemde mensheid lijkt te geloven. Er zijn echter weinig aanknopingspunten… Behalve dan iets over 12 apen.

Inside Man

Inside Man brengt gevierd acteurs Denzel Washington, Clive Owen en Jodie Foster samen in een spannende misdaadfilm. Bankovervaller Dalton Russell heeft de perfecte overval bedacht. De bank van Manhattan en tientallen gijzelaars zullen precies doen wat hij wil. Onderhandelaar Keith Frazier loopt zodoende steeds achter de feiten aan… En dan is er ook nog Madeline White, die in opdracht van de bankdirecteur handelt. Maar of dat in ieders belang is?

Benieuwd naar de andere grote titels die deze maand op Netflix verschijnen? Bekijk dan dit handige Netflix-overzicht voor de maand mei.