Is Julia Mekkes nog samen met haar match uit First Dates?

Jullia Mekkes (27) schoof gisteren aan tafel bij First Dates. Na de breuk met Dave Roelvink (26) gaat de strafrechtadvocate opnieuw op zoek naar de ware liefde. Maar de grote vraag blijft natuurlijk: is ze nog samen met haar match?

Julia werd gekoppeld aan de altijd gezellige kapitein Joris uit Breda. De twee leken goed overweg te kunnen, al had hij wel wat moeite met het woord ‘influencer’. Hoe spreek je dat ook alweer uit?

Julia Mekkes First Dates

Al met al willen de twee elkaar nog wel een keer zien, maar of dat nu puur is om te carnavallen wordt niet helemaal duidelijk. Daarom geeft Julia op Instagram zelf wat opheldering. ‘Joris en ik hebben erg gelachen zoals jullie hebben gezien, maar zijn iets te verschillend’, legt Mekkes uit. ‘Ik wens Joris al het geluk in de liefde en voor de meiden die hem zochten op IG: @captain_joris 😉.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Julia Mekkes (@juliamekkes)

Achter de schermen

De influencer (of influenzor volgens Joris) geeft in het filmpje meteen ook een kijkje achter de schermen. Want zo spontaan als het op televisie lijkt, is het in het echt toch niet helemaal. De tafel zijn in de realiteit écht heel erg lang en zo moet je meerdere keren aankomen lopen én het pand verlaten. There is no business like show business, zullen we maar zeggen. Maar geen schot in de roos dus voor Julia Mekkes in First Dates.

De Bachelorette

