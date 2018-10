Het is Mean Girls-dag! 5x waarom dit nog steeds de beste high school-film ooit is

Heb je vanmorgen een roze kledingstuk uit de kast getrokken? Cause on Wednesdays we wear pink. Zéker deze woensdag, want het is internationale Mean Girls Dag! De door met name millennials geliefde tienerfilm uit 2004 is nog steeds retepopulair en zelfs tot cultstatus verheven. En da’s meer dan terecht, als je het ons vraagt.

So fetch!

Maar nog heel even: waarom valt Mean Girls Dag ook alweer op 3 oktober? Omdat Cady Heron (Lindsay Lohan) in de film op die dag voor het eerst contact heeft met haar übercrush Aaron Samuels. Dat de dag dit jaar ook nog eens op de woensdag valt, is puur toeval. Een goede aanleiding om nog eens te verduidelijker waarom Mean Girls bijna vijftien jaar na de release nog steeds de beste (so fetch!) high school-film aller tijden is.

Lees ook: Het internet wordt gek! Dit meisje lijkt als twee druppels water op Mean Girls’ Regina

1. Van alle tijden

Omdat Mean Girls een tijdloos tienerspektakel is. Kliekjes op scholen waar je wel graag (of juist helemaal niet) bij wil horen, zijn immers van altijd. Wellicht in iets mindere mate dan in de film – Asian nerds, emotie-eters, helemaal niets-eters, de sporthelden en de ‘plastics’ zijn heus niet op iedere school te vinden – maar ja, groepjes heb je altijd en overal, en daar vinden we over het algemeen ook allemaal iets van.

2. Quotes in overvloed

Omdat we niet geloven dat er een andere film bestaat die zóveel memorabele quotes opleverde als deze. De ene briljante uitspraak na de andere rolt uit de monden van de al net zo briljante personages. ‘On wednesdays we wear pink’, ‘that’s so fetch’, ‘Boo, you whore’, ‘You can’t sit with us’, ‘he’s too gay to function’, ‘that is the ugliest f-ing skirt I’ve ever seen’, ‘the limit does not exist’… Man, man, man… zo kunnen we nog wel even doorgaan.

3. De wisseltruc

Omdat er geen kanten worden gekozen in de film. Je zou – aan het begin van de film – kunnen denken dat Regina George (Rachel McAdams) de villain is in de film en Cady Heron (Lindsay Lohan) de hero. Maar naarmate het verhaal vordert, blijkt dat het toch niet zó zwart-wit is. De aardigste personages ontdekken een donkere kant van zichzelf, evenals dat Regina en haar ‘minions’ uiteindelijk ook gewoon in het bezit blijken te zijn van een kloppend hart.

4. Rijzende sterren

Omdat de film de definitieve doorbraak betekende voor Hollywoodsterren Rachel McAdams en Amanda Seyfried. Rachel scoorde na Mean Girls de hoofdrol in één van de meest geliefde romantisch drama’s allertijden, The Notebook, wat haar in een instant hoog op de lijst van vele filmmakers deed belanden. Amanda Seyfried scoorde na haar rol van de oliedomme Karen een aantal parts in tv-series als Law & Order, CSI en Veronica Mars, waarna ze de lead kreeg in Mamma Mia!, die een regelrechte megahit werd (en waarvan net een tweede deel uit is). Voor beide vrouwen betekende Mean Girls het begin van een lange, glansrijke carrière.

5. Vallende sterren

Omdat Mean Girls ons herinnert aan een tijd dat Lindsay Lohan een nog veelbelovend acteertalent was met de wereld aan haar voeten. Na filmhits The Parent Trap (1998) en Freaky Friday (2003) bracht Mean Girls de populariteit van Lindsay naar een nóg grotere hoogte. Ze had door kunnen groeien en ‘één van de groten’ kunnen worden, maar maakte na het uitkomen van de film en het megasucces een potje van haar privéleven. Drugs, een eetprobleem en ongezonde liefdesrelaties deden Lindsay – en daarmee ook haar loopbaan – in de goot belanden. Af en toe duikt ze nog op een film of serie, maar haar acteercarrière kwam nooit meer héél goed van de grond. Eeuwig zonde.

Omdat het eeuwig leuk blijft; alle onvergetelijke quotes uit de film op een rij in één video: