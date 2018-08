Is het merk dusdanig achterhaald? Victoria’s Secret gaat winkels sluiten

Is het omdat ze te lang zijn blijven hangen bij maatje small? Omdat ze hun extravagante feel good-modeshows niet wisten te vertalen naar de beleving in de winkels? Het lijkt erop dat Victoria’s Secret voorgoed over haar piek heen is en de daling heeft ingezet. Het lingeriemerk gaat dit jaar twintig winkels sluiten.

Onder de norm

Dat toch wel schokkende nieuws komt vandaag naar buiten. Eerder bleek al dat L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, flink in de rode cijfers dook op de beurs van Wall Street. Zo’n week geleden verloor het bedrijf maar liefst 13 procent aan beurswaarde.

Die beursdaling wil L Brands omhoog krikken door een aantal winkels van het ‘populaire’ Victoria’s Secret te sluiten. De verkoopcijfers van het lingeriemerk presteren al langere tijd onder de norm en zelfs het einde van het merk wordt voorspeld.

Niet mee met de tijd

Hoewel Victoria’s Secret altijd de populairste modellen en artiesten wist te boeken voor haar over the top modeshows, lijkt het merk toch de ogen dicht te hebben gehouden voor de nieuwste trends op het gebied van lingerie. Victoria’s Secret bleef vasthouden aan lingerie voor de kleinste maten, terwijl andere merken zich specialiseerden in passende lingerie voor iedereen. Terwijl andere merken, we noemen een Love Stories, furore maakten met de dromerige bralette, bleven de plunge bra’s van Victoria’s Secret bedrukt met fluo prints, glitter en nog meer pralerij.

In Nederland heeft Victoria’s Secret alleen winkels op Schiphol en Amsterdam Centraal. Zou jij het jammer vinden als deze zouden verdwijnen?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.