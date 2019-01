Wie Is De Mol-kijkers volledig in de war door einde aflevering 3

Het populaire programma Wie Is De Mol houdt Nederland op het moment aardig in zijn greep. Zaterdagavond was de derde aflevering te zien op televisie. De opdrachten waren weer eens zo origineel en chaotisch als altijd, maar er was één ding dat wel een beetje anders liep dan verwacht. Zo zorgde het verrassende einde van de aflevering voor een hoop verwarring bij kijkers.

In Wie Is De Mol aflevering 3 stonden de kandidaten weer voor spannende opdrachten. Zo moesten ze in de eerste opdracht kleding in de kleuren van de Colombiaanse vlag van de plaatselijke bevolking lenen om op een giga-waslijn te hangen (op kleur!), speelden ze daarna een zenuwslopend potje Jenga en sloten ze de aflevering af met een enorm verwarrende opdracht waarbij er ‘een trap naar geld’ gebouwd moest worden (en waarbij flink gemold kon worden).

Wie ligt eruit?

Maar toen was daar de eliminatie. Alle kandidaten zaten op het dak van verschillende hoge gebouwen in de Colombiaanse stad Médellin, inclusief een grote schijnwerper, wat voor spectaculaire beelden zorgde. Eén voor één moesten de Wie Is De Mol-deelnemers hun eigen naam invoeren om te zien om ze door zijn naar de volgende aflevering. We wisten al dat Merel door zou gaan (er zat een vrijstelling in haar joker), en ook Evelien, Sarah, Sinan, Niels, Rick-Paul en Jamie kregen groen licht. Toen het moment daar was dat óf Nikkie óf Robert het spel moest verlaten, werden de kijkers in spanning achtergelaten. Er verscheen een baan rood licht, maar bij wie was dit het geval? Was het Nikkie? Was het Robert? Niemand weet het, en we moeten nog een week wachten voordat we het antwoord weten.

Verwarring

Het einde van aflevering 3 zorgde voor heel wat verwarring bij kijkers. Op Twitter verscheen dan ook de ene na de andere verbaasde reactie. Lees even mee.

Ook al spelen de programmamakers met ons hoofd (en ons hart), de zenuwslopende eliminatie leverde wel prachtige beelden op.

Bekijk de bloedstollende Wie Is De Mol-aflevering 3 hier terug.

