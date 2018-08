Dit is ‘m: dé zomerhit van 2018

Elk jaar is het weer de grote hamvraag: wat wordt de zomerhit die overal uit de speakers schalt? Aan het begin van de zomer maakte Spotify al een lijstje met kanshebbers, maar nu de zomer aan z’n einde komt (snik) is het definitieve antwoord bekend.

Hoewel wij er stiekem van overtuigd waren dat Dua Lipa’s One kiss de hit van het zomerseizoen zou worden, heeft dit nummer niet gewonnen (wellicht een gevalletje ‘te vroeg gepiekt’). Maar ook de andere 9 nummers uit het lijstje van Spotify hebben niet gewonnen. De zomerhit is pas later in the picture gekomen.

And the winner is…

Het nummer dat zich de Despacito van 2018 mag noemen is In my feelings van Drake. Dit nummer werd tussen 1 juni en 20 augustus maar liefst 393 miljoen keer gestreamd. De tweede plek is voor Maroon5 en Cardi B met het nummer Girls like you (293 miljoen streams). En Cardi B is lekker bezig, want zij neemt met haar nummer I like it ook de derde plek in beslag.

Op een rijtje

Dit is de complete top 5:

In my feelings – Drake Girls like you – Maroon 5 en Cardi B I like it – Cardi B, Bad Bunny en J Balvin Juice WRLD – Lucid Dreams SAD! – XXXTentacion

