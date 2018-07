Is dit dé oplossing voor een verbrande huid?

De zomer is in volle gang en grote kans dat je deze week volop in de zon hebt gezeten. Burn baby burn! Hartstikke slecht voor je huid natuurlijk, mits jij je goed insmeert, maar het oog wil ook wat. Zo’n zomers tintje staat namelijk wél mooi, vinden we. Nu kan niet elke huid even goed tegen de felle stralen van de zon, waardoor de huid verbrandt. Na rood komt bruin, zoals ik altijd zeg, maar een verbrande huid kan erg vervelend zijn. Gelukkig vond een Amerikaanse moeder dé oplossing voor een verbrande huid.

DÉ OPLOSSING VOOR EEN VERBRANDE HUID

En die oplossing staat óf al in de badkamer en anders haal je hem easy peasy bij de supermarkt of drogist. Volgens de mam uit Amerika is scheerschuim dé oplossing voor een verbrande huid. De vrouw postte onlangs drie foto’s op Facebook met op de eerste foto een knalrode, verbrande rug, op foto twee diezelfde rug bedekt met een laag scheerschuim en op de derde foto de rug zonder scheerschuim én zonder rode kleur.

Wil jij dat je verbrande huid snel herstelt, smeer dan je huid in met een laag scheerschuim. Let wel op dat je een versie met menthol gebruikt. Sterker nog: menthol is de key in de scheerschuim die zorgt dat je verbrande huid snel verdwijnt. Menthol geeft namelijk een verkoelend effect en werkt ontstekingsremmend.

Ondanks dat scheerschuim dé oplossing voor een verbrande huid lijkt te zijn, wijst dermatoloog Joshua Zeichner ons erop toch bij de traditionele after sun te blijven als je huid zó verbrandt is, dat je nauwelijks nog kunt lopen of zitten. Bovendien is hét geheim van een gezonde bruingetinte huid dat je het regelmatig insmeert met zonbescherming die een voldoende hoge beschermingsfactor heeft.