Is that you? Simon Cowell laat iedereen schrikken met zijn nieuwe gezicht

Met zijn venijnige feedback en pittige kritiek weet Britain’s Got Talent–jurylid Simon Cowell zijn publiek wel vaker af te schrikken. Toch is er nu iets anders dat mensen in Simon’s omgeving doet verjagen. Wat is er met zijn gezicht gebeurd?

Nadat er deze week nieuwe foto’s van het beroemde ‘Britain’s Got Talent’-jurylid Simon Cowell op internet verschenen, vragen mensen zich massaal af of het wel goed met hem gaat. Het goede nieuws is dat Simon Cowell veganist is geworden en wel tien kilo afviel. Het slechte nieuws is dat zijn gezicht langzaam lijkt eh, ja… weg te smelten?!

Simon Cowell meet zich wel vaker een nieuwe look aan, maar deze keer lijkt hij te ver te zijn gegaan. Zijn gezicht lijkt plots wel van… rubber? Comedian Alise Morales viel het als eerste op, schrok zich een hoedje en deelde haar shock op Twitter. Niet veel later volgden diverse reacties vol afgrijzen vanuit Amerika en Groot-Brittanië.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Someone please stop working and talk to me about what in the living fuck simon cowell has done to his face pic.twitter.com/uHsHbrsYtP — Alise Morales (@AliseNavidad) August 14, 2019

?? did they k*ll simon cowell and make a robot replacement or what pic.twitter.com/BvpQkkzNuW — 𝒍𝒂𝒗𝒂. 31. haha? (@divinelylwt) August 14, 2019

simon cowell looks like someone tried to make simon cowell in the sims 3 but got stuck playing around with the eye toggles for too long pic.twitter.com/KFBiqUXbZr — steph mccann (@steph_mcca) August 15, 2019

wat the fuck happened to simon cowell???? pic.twitter.com/vGmdvaMssD — Frasier Ramon (@SteveMerkle9) August 14, 2019

Looking extremely normal, Mr. Cowell pic.twitter.com/x6TH6U3rnY — Mr. Doo Doo Penis (@boring_as_heck) August 14, 2019

‘You understand that the nerves were completely severed Mr Cowell? You see what I have to work with here…’ pic.twitter.com/8caCzc9do8 — Rob Muir (@robertmuir87) August 14, 2019

simon cowell has stallone’d himself by wearing a rubber mask of his own face. pic.twitter.com/qb4haEwrBU — vm ❊ 🏳️‍🌈🇬🇧🐝 (@tentwentysixpm) August 14, 2019

Knippen en plakken?

Simon Cowell lijkt niet alleen zijn tanden gebleekt te hebben, ook zijn wangen zijn boller en zijn ogen lijken aangepakt te zijn. Volgens celebrity blogger Perez Hilton heeft Simon de hele strippenkaart bij de plastische chirurg vol laten stempelen.