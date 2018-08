Wat is het toch een schat: Ariana Grande begint optreden opnieuw omdat één fan nog niet klaar was

Lees ook: James Corden en Ariana Grande doen hilarische versie van Titanic na

Toen Ariana de eerste noten van het nummer ‘Raindrops’ zong, klonk er vanuit de zaal een hysterisch geschreeuw. ‘Wacht, begin opnieuw, I wasn’t recording yet!’ riep een vrouwelijke fan.

‘Zei daar iemand dat ik opnieuw moet beginnen omdat hij nog niet klaar was?’ beantwoordt Ariana het bijzondere verzoek. En dus zet de goedlachse zangeres haar nummer opnieuw in. Daarbij klopte de setting ook wel: Ariana gaf een intiem concert voor 1.600 fans om haar nieuwe album Sweetner te presenteren.

OMG I SAID WAIT I WASNT READY START AGAIN AND ARIANA FUCKING HEARD ME AND STARTED AGAIN!!!! 😂😂😂 #SweetenerSessionsLA #SweetenerSessions pic.twitter.com/uUnJgCVEcc

— Urge (@urge4sergee) 26 augustus 2018