Dit is waarom de Instagramfoto’s van de Nederlandse Sterre (21) viral gaan

Ooit gehoord van een Nederlandse meisje dat Sterre heet en door Australië rondreist? Nee? Nou, de rest van de wereld wel. Sterre maakt namelijk zulke opmerkelijke foto’s dat ze een ware Instagramhit is geworden en buitenlandse media over haar schrijven.

Een backpacker die foto’s maakt van haar reis: je zou denken dat er weinig vreemds aan is. De beelden van Sterre zijn echter anders dan andere, want de 21-jarige vrouw staat naakt op elke foto. Haar profiel a.naked.girl telt op dit moment 53 foto’s waarop te zien is hoe Sterre te midden van de natuur naakt rondstruint. Ze heeft inmiddels 79,1 duizend volgers.

Waarom zonder kleding? Sterre wil laten zien dat naakt zijn helemaal niet raar is en niet altijd met seks te maken heeft. Aan Daily Mail vertelt ze: ‘Veel mensen voelen zich nog ongemakkelijk als ze naakt zijn. Het is zonde dat niet iedereen kan inzien dat het heel fijn is om naakt te zijn, zonder dat het gelijk seksueel hoeft te zijn.’ Ze werd geïnspireerd door het Instagramprofiel GetNakedAustralia. Tot nu toe is ze tijdens haar reis nog maar één keer naakt betrapt.

Sterre hoopt ook haar volgers te inspireren om zonder schaamte hun kleding uit te trekken. ‘Het voelt goed om niets anders dan je glimlach te dragen.’

Beeld Instagram