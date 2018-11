Het is weer hommeles: ruzie tussen Teen Mom OG’s Farrah en Catelynn

Nu het kneuterige televisieseizoen weer begonnen is, zijn ook series als Teen Mom OG meer dan welkom. Naast zenuwslopende afleveringen van Expeditie Robinson of Klem, is een programma waar je – relatief gezien – weinig voor moet opletten ook wel eens fijn. Wat we eigenlijk proberen te zeggen: niets zo leuk als op grauwe dagen met een dekentje op de bank kijken naar andermans leven, in dit geval het leven van Maci, Catelynn, Amber en Farrah. En je raadt het al, het is weer hommeles in het leven van de tienermoeders.

Farrah in vuur en vlam

Waar rook is, is Farrah. Zo blijkt ook nu weer, nu de realityster zich klaarmaakt voor Celebrity Boxing (te vergelijken met, inderdaad, het Nederlandse Boxing Stars – nivootje Michelle Kox en Laura Ponticorvo dus). Althans, Farrah zóu meedoen en de ring instappen om te vechten tegen Nicole Alexander (een andere reality ster van hetzelfde niveau). Maar nu heeft Farrah zich op het laatste moment teruggetrokken. Waarom? Vanwege – en die hebben we vaker gehoord – nalatigheid van de organisatie.

Farrah vindt het namelijk schandalig dat de ‘organisatie niet eens een vlucht’ heeft geregeld, zo laat ze weten in een paparazzi-filmpje.

Farrah versus Catelynn

Tot grote teleurstelling van die andere tienermoeder, Catelynn. Zij had namelijk al kaartjes gekocht voor Farrah’s bokswedstrijd in Atlantic City. Overigens niet om Farrah aan te moedigen. Integendeel, Catelynn wilde juist met eigen ogen aanschouwen hoe Farrah van de vloer gelijk gemaakt zou worden. Charming, niet?

Dit bericht bekijken op Instagram Someone got scared 😱😂 @therealhoopz @boomcups Een bericht gedeeld door Catelynn Baltierra (@catelynnmtv) op 8 Nov 2018 om 11:30 (PST)

Farrah’s reactie

Farrah zou Farrah natuurlijk niet zijn als ze niet direct zou reageren op Catelynn’s reactie. Tegenover HollywoodLife zegt ze: ‘Iedereen moet eens stoppen met het gebruiken van mijn naam om er zelf geld aan te verdienen. Hoopz, Catelynn en andere low class wannabe celebrities waren alleen maar van plan om mij af te zien gaan. En dan te bedenken dat sommigen van jullie moeders zijn. Het is walgelijk.’

Als kers op de taart post Farrah een foto in bokstenue op de Malediven. Bijschrift: ‘always winning.’

Tja, wat zullen we zeggen. Wie het laatst lacht….

MTV

Overigens leuk nieuws voor de echte fans van Teen Mom OG: op MTV zijn sinds twee weken de nieuwe afleveringen begonnen. Yay!

