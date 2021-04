Door de huidige omstandigheden is alles anders dan anders. Veel jongeren krijgen te maken met mentale klachten door de weinige contactmomenten. Isa Hoes (53) ziet dat het ook voor haar zoon Merlijn (21) niet altijd even makkelijk is.

In de NCRV-gids laat de actrice weten: ‘Ik zie hoe hij worstelt.’ Doordat er weinig toekomstperspectief is in deze coronatijd, maakt ze zich soms wel zorgen om haar zoon. ‘Deze periode is echt erg voor jongeren, maar we moeten niet in angstgedachtes blijven steken. Dat levert namelijk nooit wat op.’

Paniekaanval

Antonie Kamerling maakte in 2010 een eind aan zijn leven en in de 5 Uur Show liet Isa weten dat het schrijfproces dan ook niet altijd makkelijk is geweest voor Merlijn. ‘Het proces was voor hem heel confronterend en emotioneel. Ik weet niet of hij het waardeert dat ik dit zeg, maar hij heeft ook een nacht naast mijn bed gestaan dat hij zei: ‘Ik krijg bijna geen adem meer.’ Een paniekaanval.’

Confronterend

Isa snapt deze gevoelens heel goed. ‘Het is confronterend om je vader in interviews terug te zien en bepaalde teksten te horen zeggen en dan te denken: ‘Oei, dat heb ik ook weleens.’ En dan niet meteen te denken: ‘Oh, dat betekent dat ik misschien ook wel depressief ben.’ Het is nog een puber en die hebben ook depressieve gevoelens en onzekerheden. Maar ik ben heel dankbaar dat we dit samen hebben mogen doormaken.’

Pijnlijk punt

Hoes kan dan ook niet anders dan heel veel respect hebben voor hem. ‘Wat heel bijzonder is aan Merlijn – hij is sowieso heel bijzonder – hij heeft heel erg de deur dichtgedaan na Antonie’s dood. Hij was net twaalf en wou dat verdriet niet voelen. Hij zei: ‘Ik ga maar gewoon door met mijn leven.’ Dat was een heel pijnlijk punt.’ Hoewel ze hem daarin destijds gelaten heeft, wilde hij het een paar jaar geleden toch een keer gaan aanpakken. ‘Ik zei: ‘Dat lijkt me heel verstandig, want ik denk dat je daar inderdaad tegenaan loopt. Je moet er een keer doorheen.’ Toen is hij dat in een idioot tempo met een boek gaan doen en mensen gaan ontmoeten…’

