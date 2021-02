In Italië wonen voor een prikkie: in dit dorpje kost een huis slechts 7500 euro!

Voor slechts 7500 euro in Italië kunt wonen? Hallo, wij hebben onze koffers al gepakt hoor. Want wat afleiding in deze tijd kan íedereen wel gebruiken. Kom maar door met die pasta, pizza en dat lekkere zonnetje op je bol. In dit dorpje wordt jouw droom werkelijkheid!

Zoek het maar alvast even op, want Biccari is waar jouw nieuwe leven gaat beginnen. Dit dorpje ligt in de regio Apulië, wat ongeveer in het zuidoosten ligt van het land. Eerder boden ze al huizen aan voor slechts 1 euro, maar dan moest je wel flink aan de bak. Deze woning waren namelijk meer een gevalletje ‘bouwval gezocht’.

Italië wonen

Omdat niet iedereen Bob kan inschakelen van Kopen zonder Kijken, kwam de gemeente met een ander idee. Want wat als ze nu eens instapklare woningen gaan verkopen voor een prikkie? Zo gezegd, zo gedaan: je kunt nu vanaf 7500 euro al je Italiaanse droom waarmaken. Maar om het even realistisch te houden, de meeste huizen kosten er tussen de 10.000 en 13.000 euro. Alsnog geen geld toch?

Leven in de brouwerij

Waarom je in godsnaam woningen voor zulke van de hand zou doen, zit daar geen addertje onder het gras? Nou, niet echt. De burgemeester Gianfilippo Mignogna – lekkere naam ook – wil vooral weer dat er wat leven in de brouwerij komt in het stadje. Want rust, dat ga je er in ieder geval wel vinden. Veel inwoners zochten hun geluk elders en er wonen nu nog maar 2000 mensen. ‘Veel bewoonbare huizen staan ​​leeg en raken verwaarloosd’, verklaarde de beste man aan CNN.

Kopen, kopen, kopen

Mocht je nog niet om zijn, dan doet Mignogna nog een laatste poging om je over te halen. ‘We zijn een waar paradijs, ideaal voor mensen die het rustiger aan wensen te doen.’ Tel daar genoeg frisse lucht en natuurlijk een prachtige omgeving bij op en we hebben het verhuisbedrijf nog net niet aan de lijn hangen. Met zo’n twintig woningen die al helemaal klaar zijn voor nieuwe bewoners, is het slechts wachten op de aanmeldingen. Andiamo oftewel: let’s go (als Google Translate me niet in de steek laat).

