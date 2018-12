It’s a… Joëlle Witschge onthult geslacht baby met romantische foto

Blauwe muisjes in Huize Witschge. Joëlle Witschge en haar verloofde Dave Bulthuis verwachten een zoon. De zwangere dochter van oud-voetballer Richard Witschge onthulde het geslacht van haar eerste kind dinsdagavond op Instagram.

‘Baby Boy’, schreef Joëlle bij een foto waarop ze haar aanstaande voor de kerstboom diep in zijn ogen kijkt. Ook toont ze een reeks echo-foto’s.

Joëlle maakte eind oktober bekend dat ze zwanger is, eerder dan ze zelf had gewild. ‘We zijn natuurlijk dolgelukkig met dit nog (hele) prille wondertje, maar vinden het jammer dat zoiets persoonlijks en kwetsbaars zo op straat wordt gegooid zonder te bedenken wat de consequenties daarvan kunnen zijn’, bevestigde Joëlle destijds haar zwangerschap. ‘Wij hadden het graag zelf aan onze familie en vrienden willen vertellen wanneer de tijd daar rijp voor was.’

Trouwen

Vorige maand maakte Joëlle opnieuw groot nieuws bekend: sc Heerenveen-voetballer Dave was op zijn knieën gegaan. ‘I said YES! Wauw wat een bijzondere avond.. Dan vier je vervroegd je 27ste verjaardag met al je geliefden en dan gaat je grootste liefde gewoon op z’n knieën! Lieve Dave, sinds jij weer in mijn leven bent gaat alles met een schuine lijn omhoog, jij maakt mij zo gelukkig. Elke dag met jou is een feestje! Ik hou van jou.’

