It’s getting hot in here: Levy en Sepanta lanceren eigen online platform

Even was het stil bij online content creators Levy en Sepanta. In april werden ze verbannen van het populaire OnlyFans. En dat net na de release van de Videoland documentaire OnlyFans Uncovered. Gisteren lanceerde het duo hun eigen sexy platform.

Fanatise

Een eigen platform zonder regels die het duo tegenhielden om bepaalde content te maken, was dé oplossing voor de verbanning. Naar eigen zeggen werden Levy en Sepanta vóór hun ban beperkt in hun video’s door de nieuwe regels. Hoewel ze niet aan harde porno doen, willen ze op hun eigen website ‘alle fantasieën werkelijkheid maken en alle taboes doorbreken.’ Je hoeft trouwens niet meer te wachten, gisteren werd de website FANATISE gelanceerd. Voorlopig is er alleen content van Levy en Sepanta zelf te vinden, maar ze sluiten niet uit dat er in de toekomst ook andere creators bij het platform aan zullen sluiten.

Prijzen

Tijdens het kijken van de documentaire op Videoland, kwamen we erachter dat Levy en Sepanta tussen de 65K en 50K verdienden per maand. Waarschijnlijk hopen de twee met hun eigen platform deze cijfers weer te evenaren. Een pakket met solo nude content van Levy, Sepanta én hen samen betaal je normaal gesproken $79,99, maar in de eerste maand is dat $29,99. Binnenkort kun je ook een abonnement nemen op één van die drie opties.

Verbannen

Na de verbanning in april, stapt het duo al snel over naar hun eigen Telegramgroep. Hier voorzagen ze hun fans met hun exclusieve content. De groep was oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke oplossing, maar de twee hebben vooralsnog geen duidelijke uitleg van OnlyFans gekregen over de reden van hun verbanning.

